直追台北！台中危老重建申請破千件 賴正鎰曝：危老開發3不易

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中危老重建需求龐大。圖／鄉林不動產研究室提供
台中危老重建需求龐大。圖／鄉林不動產研究室提供

內政部統計，至今年第三季，全國危老申請近5000件，核准逾4600件，其中6都危老申請，台中破千件、達1105件，僅次台北市的1169件，成為全台危老重建成長最快速的直轄市而備受關注。

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰分析，危老開發雖有好處，但也要面對三大問題，必須要100%地主與住戶同意才能申請；通常小基地開發不僅施工成本和日後公設比偏高；規劃空間受限、施工條件相對不佳，且基地小，施工過程常見鄰損事件頻傳，對於購屋者和開發商而言，規畫設計、施工品質和成本都是必須考量。

鄉林不動產研究室說，危老重建案愈來愈多，帶動舊市區熱門商圈周邊老宅交易熱度，許多置產和投資型買方心態轉變，把投資眼光放到有機會進行危老和都更的地段，投入資金與獲利率方面，相對投報較為有利，從實價登錄網資料也可以看出，近三年台中市北區、西區屋齡40年以上中古屋移轉量已突破1000件。

鄉林不動產研究室指出，房市在央行延續限貸政策、建商土建融審查嚴格等條件下，今年進入盤整期，連帶使得土地開發案在資金額度與風險控管方面皆面臨挑戰。雖有越來越多開發商土地開發朝向危老與都更，降低開發成本。

置產和投資買家以提前卡位的角度，關注房屋標的，未來是否具有重建可能性、是否位於整合熱點、是否已出現鄰近危老案例等具備重建題材的物件，不僅詢問度高，也讓老屋市場出現「重估價值」的現象。

依台中市都市危險及老舊建築物加速重建專區所發布「2024年危老重建核定計畫清冊」，總計147件，其中，西屯區19件、北屯區16件、北區14件、南區13件及南屯區11件，是台中的前五大危老重建行政區。

鄉林不動產研究室認為，「危老條例」上路屆滿第八年，在政策推進、市場結構改變與精華土地趨飽和以及資金環境轉向下，台中市近年危老申請數量快速躍升，北區、西區、南區等早期發展的核心地帶，存在大量屋齡40 年以上的老舊建物，危老重建需求龐大，吸引建商紛紛投入。

相關新聞

老宅延壽補助首波600棟怎麼選？ 內政部這麼說

內政部30日啟動首場「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會，內政部長劉世芳表示，已編列50億元特別預算，在3年內協助600棟...

邁入小宅時代 購屋平均面積十年少2坪

住宅愈買愈小，小宅趨勢愈加明顯，根據內政部統計不動產交易概況，全台住宅平均買賣面積從2015年第2季的33.59坪，一路...

臺南總舖師辦桌壓軸盛宴 臺鹽海鹽成鮮味秘密武器

向為秒殺級夢幻席次的「臺南總舖師四季辦桌」，冬季場將於12月13日在山上花園水道博物館壓軸登場！這場席開105桌的年度盛...

銷售旺季、政策發酵 台灣車市11月登錄36485台

逐步進入銷售旺季，且貨物稅補助政策持續發酵，民眾購車需求逐步湧現，台灣11月總市場登錄36485台，月增6%，年減7%。...

直追台北！台中危老重建申請破千件 賴正鎰曝：危老開發3不易

內政部統計，至今年第三季，全國危老申請近5000件，核准逾4600件，其中6都危老申請，台中破千件、達1105件，...

房市冷！低首付也賣不動 專家：只剩這種案子有效果

房市低迷，許多建案推出低首付，讓買家在簽約或交屋前，只需支付少少簽約金或工程款，藉以吸引買氣。這在過去被業界形容是「行銷...

