直追台北！台中危老重建申請破千件 賴正鎰曝：危老開發3不易

內政部統計，至今年第三季，全國危老申請近5000件，核准逾4600件，其中6都危老申請，台中破千件、達1105件，僅次台北市的1169件，成為全台危老重建成長最快速的直轄市而備受關注。

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰分析，危老開發雖有好處，但也要面對三大問題，必須要100%地主與住戶同意才能申請；通常小基地開發不僅施工成本和日後公設比偏高；規劃空間受限、施工條件相對不佳，且基地小，施工過程常見鄰損事件頻傳，對於購屋者和開發商而言，規畫設計、施工品質和成本都是必須考量。

鄉林不動產研究室說，危老重建案愈來愈多，帶動舊市區熱門商圈周邊老宅交易熱度，許多置產和投資型買方心態轉變，把投資眼光放到有機會進行危老和都更的地段，投入資金與獲利率方面，相對投報較為有利，從實價登錄網資料也可以看出，近三年台中市北區、西區屋齡40年以上中古屋移轉量已突破1000件。

鄉林不動產研究室指出，房市在央行延續限貸政策、建商土建融審查嚴格等條件下，今年進入盤整期，連帶使得土地開發案在資金額度與風險控管方面皆面臨挑戰。雖有越來越多開發商土地開發朝向危老與都更，降低開發成本。

置產和投資買家以提前卡位的角度，關注房屋標的，未來是否具有重建可能性、是否位於整合熱點、是否已出現鄰近危老案例等具備重建題材的物件，不僅詢問度高，也讓老屋市場出現「重估價值」的現象。

依台中市都市危險及老舊建築物加速重建專區所發布「2024年危老重建核定計畫清冊」，總計147件，其中，西屯區19件、北屯區16件、北區14件、南區13件及南屯區11件，是台中的前五大危老重建行政區。

鄉林不動產研究室認為，「危老條例」上路屆滿第八年，在政策推進、市場結構改變與精華土地趨飽和以及資金環境轉向下，台中市近年危老申請數量快速躍升，北區、西區、南區等早期發展的核心地帶，存在大量屋齡40 年以上的老舊建物，危老重建需求龐大，吸引建商紛紛投入。