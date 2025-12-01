快訊

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

淡水停水48小時補償出爐 水費按天折減、承包商啟動理賠機制

日本機器人展 歐特明視覺AI攻機器人與無人載具

中央社／ 台北1日電

日本國際機器人展（iREX 2025）將於3日起在東京登場，視覺AI設計商歐特明今天表示，將在展會期間公布最新視覺AI方案，進軍戶外機器人與無人載具領域。

歐特明上午透過新聞稿指出，iREX 2025展會期間，將展示包括車規級相機模組系列、視覺慣性里程計（VIO）相機模組、無人載具與機器人自主導航用多鏡頭視覺AI定位系統，以及新款開發工具，展示歐特明在車規影像、感測融合與人工智慧（AI）感知的技術，鎖定戶外無人地面載具（UGV）、自主移動機器人（AMR）、人形機器人與新世代智慧移動載具等應用。

歐特明指出，其中兩款平台專用多相機模組視覺開發工具，可協助開發人員建置多相機感知系統，讓多相機影像與加速AI感知功能同步開發，導入戶外機器人與無人載具。

在相機模組，歐特明表示，兩款新一代相機模組可在強逆光、低照度、濃霧與高速運動環境中維持清晰、穩定且適合AI演算的影像品質，鎖定戶外機器人或無人載具視覺系統的核心感知模組。

根據資料，歐特明研發及生產基地位於新竹科學園區，主要布局先進駕駛輔助系統（ADAS）、視覺AI感知模型、高階自動駕駛相機模組等產品，近期擴及乘用車、商用車及無人載具和移動機器人市場，積極開發Level 2+至Level 4等級的視覺AI感知系統。

機器人 AI

延伸閱讀

印尼、日本低價產品輸入 進口水泥傾銷爭議再起

世界盃男籃／再戰日本變陣 捨阿巴西換譚傑龍

黑豹旗／冠亞軍代表台灣 12月對決日本甲子園聯隊

中日持續互槓！陸嬰兒被放旋轉餐桌拿紅包 日人謾罵「畜生」遭反擊

相關新聞

老宅延壽補助首波600棟怎麼選？ 內政部這麼說

內政部30日啟動首場「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會，內政部長劉世芳表示，已編列50億元特別預算，在3年內協助600棟...

邁入小宅時代 購屋平均面積十年少2坪

住宅愈買愈小，小宅趨勢愈加明顯，根據內政部統計不動產交易概況，全台住宅平均買賣面積從2015年第2季的33.59坪，一路...

臺南總舖師辦桌壓軸盛宴 臺鹽海鹽成鮮味秘密武器

向為秒殺級夢幻席次的「臺南總舖師四季辦桌」，冬季場將於12月13日在山上花園水道博物館壓軸登場！這場席開105桌的年度盛...

銷售旺季、政策發酵 台灣車市11月登錄36485台

逐步進入銷售旺季，且貨物稅補助政策持續發酵，民眾購車需求逐步湧現，台灣11月總市場登錄36485台，月增6%，年減7%。...

直追台北！台中危老重建申請破千件 賴正鎰曝：危老開發3不易

內政部統計，至今年第三季，全國危老申請近5000件，核准逾4600件，其中6都危老申請，台中破千件、達1105件，...

房市冷！低首付也賣不動 專家：只剩這種案子有效果

房市低迷，許多建案推出低首付，讓買家在簽約或交屋前，只需支付少少簽約金或工程款，藉以吸引買氣。這在過去被業界形容是「行銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。