快訊

彭博專欄：陸緊盯美版俄烏計畫 恐向川普提「28點台灣方案」

勞工請安心！勞動基金最新績效出爐 大賺8,595億

「夜店大亨」昨晚被攻擊 夏天倫深夜社群發文：幫朋友擋刀

春節離島機票12月9日起陸續開放訂位 提供逾2萬個座位

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
春節離島統一開放訂位日期。（民航局／提供）
春節離島統一開放訂位日期。（民航局／提供）

2026年春節連假長達9天，民航局今宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供 2,462 架次、共 205,728 個座位，自12月9日起陸續開放訂位。

民航局提醒，統一訂位期間完成訂位後，旅客須於3日內完成開票（含訂位當日），以利後續清艙及加班機規劃，務必留意以保障權益。

春節假期自2月14日至2月22日，疏運期自2月13日起至23日，共 11 天。今年疏運仍以三離島航線為主，各航空公司均已規劃加班機與放大機型。

三離島航線運能分別為，澎湖：1,218架次、95,326席；金門：1,052架次、97,160席；馬祖：192架次、13,242席。民航局表示，將視訂位狀況啟動第二波加班機。

三航線訂位時間如下，澎湖：12月9日（週二）18:00–19:00；金門：12月10日（週三）18:00–19:00；馬祖：12月11日（週四）18:00–19:00。

旅客可透過電話或網路訂位，並提醒若從航空公司網站購買離島返台機票，可享 5% 營業稅減免。

為提升運能使用效率，尖峰時段機票（2月13日–2月18日 台灣飛離島；2月18日–2月23日 離島返台）將加註 「限當日當班次有效」 及 「逾期作廢」 限制。退票須於航班起飛前辦理。

民航局指出，今年春節仍有部分旅客訂位未搭乘，呼籲勿重複訂位，如無法搭機應儘早取消並依規定辦理退票，避免占用運能。

民航局也建議，若首選航班客滿，可改搭離峰時段；本島家屬亦可考慮邀請離島親友來台過年，以避開高峰與訂位壓力。另因離島航班受天候影響較大，旅客務必留意氣象、提前到場報到並攜帶證件，確保順利返鄉。

馬祖 民航局 航線

延伸閱讀

朱宥勳寫金門馬祖世代認同掙扎 盼成理解契機

2026大選／前馬公市長捲土重來挑戰陳光復 再現三腳督？藍軍待整合

金門創意粥大賽 「浯粥」一碗吃遍六鄉鎮奪金賞人氣王

澎湖大行軍登場 逾千人徒步走過跨海大橋支持國軍

相關新聞

周三明顯轉冷 這時「降到溫度低點」 專家：台北市預報露點降到9度

今天清晨到上午東北角有零星閃電訊號，大台北不少民眾聽到雷聲，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」...

「洛鞍」颱風最快周四生成 可能路徑曝 賈新興：將有2波東北季風影響

又將有颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表...

超市台灣鯛魚排驗出不該有的藥物殘餘 急停售但已賣出4080包

高雄市政府衛生局抽驗市售水產品，在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofl...

12月交通新制1次看 桃機第3航廈北登機廊廳試營運、台鐵23日大改點

2025年迎來最後1個月，部分新措施將上路，包含為鼓勵民眾多搭乘國道客運，交通部推出TPASS 2.0+中長途國道客運常...

台鐵元旦訂票賣逾4.6萬張 花東自強號還有票 周三釋出逾期未取車票

台鐵今0時起，開放115年元旦假期（2025年12月31日至2026年1月5日）訂票，截至今早9時止，總計完成2萬956...

飛澳洲航班遇亂流「餐點飛起來」 長榮航：3名空服員輕傷立即送醫休養

長榮航空29日飛往澳洲布里斯本的BR315航班遭遇嚴重亂流，導致部分餐飲散落地面，坐在商務艙的YouTuber劉瑆也遇到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。