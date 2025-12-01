北士科十字輕軌計劃出爐 李同榮：AI 宅將大爆發

台北市長蔣萬安表示，針對中長期規劃，已進行北士科周邊「十字路廊」可行性評估，未來東西會有像「ㄈ字型」的輕軌，接著北士科福國路延伸到天母商圈、石牌商圈，南北向則有北士科、經士林商圈、大橋頭、寧夏夜市，銜接未來捷運民生汐止線。

房市趨勢專家李同榮表示，此項輕軌計劃若能實現，再來加上台北矽谷創新4+1最後一張版圖社子島開發案加速完成，台北市北區門戶將大開，並成為未來AI宅大爆發延燒全台的發動引擎。

李同榮指出，受惠人工智慧（ＡI）及新興科技應用需求大爆發，帶動出口動能遠優於預期。主計總處日前大幅上修今年全年經濟成長率2.9%至7.37%，創下2011年以來十五年新高。

在高基期下，預測二○二六年經濟成長仍達3.54%，AI產業鏈發展趨勢已儼然成為台灣下一座護國神山，產業發展的一枝獨秀，政府順勢推出AI新十大建設，勢將由輝達總部落腳北士科做為發動引擎的起點，由北向南擴張，也因為高所得就業機會的提升，未來AI宅勢將大爆發取代台積宅並延燒全台。

李同榮指出，蔣萬安市長任內對交通建設採取「路網重整／人本交通改善」措施，包括「綠色交通／大眾運輸／低碳移動」政策，除了民生汐止線捷運的推動外，較少提出重大交通路網建構計劃，而北士科輕軌十字規劃，將是蔣萬安台北矽谷4+1創新計劃的交通網完整的建構拼圖。

未來除了由北士科AI創新園區為主軸，往北延伸北投銜接新北淡水，往南延伸至大橋頭銜接民生汐止線，往西接士林紅線與天母商圈，往東接台北矽谷創新最後一張版圖「社子島」，再經蘆社大橋銜接新北蘆州。

李同榮認爲，北士科加上社子島開發成形後，未來北士科園區將涵蓋智慧醫療及ICT產業，政府T3、T4、T12基地，將鎖定AI相關上下游產業鏈廠商進駐，可預期未來，將迅速達到供不應求的局面。

因此社子島300公頃開發，包括17公頃產業園區的開發腳步應刻不容緩，而以北士科為軸心的十字路廊輕軌計劃，不但是未雨綢繆的重大交通建設，更是蔣萬安在交通建設上的重大政績，而北士科AI園區引擎的推動，加上社子島的加速開發，將促使台北市北區門戶大開，社子島水岸住宅風貌將如台北曼哈頓智慧城市，成為全台最頂級智慧住宅區，指日可待。

李同榮建議，北士科輕軌計劃可由目前規劃的十字路線，延伸為屮字型路線，除了西延社子島，未來可藉蘆社大橋規劃，輕軌延伸至蘆州；東邊穿過士林紅線至蘭雅商圈（高島屋百貨），若能克服路障，可向上延伸至天母商圈（新光百貨）；向北可延伸至紅線北投站；向南則連結民生汐止線（寧夏夜市商圈）。

這樣中字型輕軌路網將更完整，北區門戶將因輕軌完整路網打通任督二脈，房市也將會由過去凹陷區，因北士科與社子島開發以及輕軌建設而翻轉為台北新信義計劃區。