快訊

彭博專欄：陸緊盯美版俄烏計畫 恐向川普提「28點台灣方案」

勞工請安心！勞動基金最新績效出爐 大賺8,595億

「夜店大亨」昨晚被攻擊 夏天倫深夜社群發文：幫朋友擋刀

北士科十字輕軌計劃出爐 李同榮：AI 宅將大爆發

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台北市長蔣萬安表示，針對中長期規劃，已進行北士科周邊「十字路廊」可行性評估，未來東西會有像「ㄈ字型」的輕軌，接著北士科福國路延伸到天母商圈、石牌商圈，南北向則有北士科、經士林商圈、大橋頭、寧夏夜市，銜接未來捷運民生汐止線。

房市趨勢專家李同榮表示，此項輕軌計劃若能實現，再來加上台北矽谷創新4+1最後一張版圖社子島開發案加速完成，台北市北區門戶將大開，並成為未來AI宅大爆發延燒全台的發動引擎。

李同榮指出，受惠人工智慧（ＡI）及新興科技應用需求大爆發，帶動出口動能遠優於預期。主計總處日前大幅上修今年全年經濟成長率2.9%至7.37%，創下2011年以來十五年新高。

在高基期下，預測二○二六年經濟成長仍達3.54%，AI產業鏈發展趨勢已儼然成為台灣下一座護國神山，產業發展的一枝獨秀，政府順勢推出AI新十大建設，勢將由輝達總部落腳北士科做為發動引擎的起點，由北向南擴張，也因為高所得就業機會的提升，未來AI宅勢將大爆發取代台積宅並延燒全台。

李同榮指出，蔣萬安市長任內對交通建設採取「路網重整／人本交通改善」措施，包括「綠色交通／大眾運輸／低碳移動」政策，除了民生汐止線捷運的推動外，較少提出重大交通路網建構計劃，而北士科輕軌十字規劃，將是蔣萬安台北矽谷4+1創新計劃的交通網完整的建構拼圖。

未來除了由北士科AI創新園區為主軸，往北延伸北投銜接新北淡水，往南延伸至大橋頭銜接民生汐止線，往西接士林紅線與天母商圈，往東接台北矽谷創新最後一張版圖「社子島」，再經蘆社大橋銜接新北蘆州。

李同榮認爲，北士科加上社子島開發成形後，未來北士科園區將涵蓋智慧醫療及ICT產業，政府T3、T4、T12基地，將鎖定AI相關上下游產業鏈廠商進駐，可預期未來，將迅速達到供不應求的局面。

因此社子島300公頃開發，包括17公頃產業園區的開發腳步應刻不容緩，而以北士科為軸心的十字路廊輕軌計劃，不但是未雨綢繆的重大交通建設，更是蔣萬安在交通建設上的重大政績，而北士科AI園區引擎的推動，加上社子島的加速開發，將促使台北市北區門戶大開，社子島水岸住宅風貌將如台北曼哈頓智慧城市，成為全台最頂級智慧住宅區，指日可待。

李同榮建議，北士科輕軌計劃可由目前規劃的十字路線，延伸為屮字型路線，除了西延社子島，未來可藉蘆社大橋規劃，輕軌延伸至蘆州；東邊穿過士林紅線至蘭雅商圈（高島屋百貨），若能克服路障，可向上延伸至天母商圈（新光百貨）；向北可延伸至紅線北投站；向南則連結民生汐止線（寧夏夜市商圈）。

這樣中字型輕軌路網將更完整，北區門戶將因輕軌完整路網打通任督二脈，房市也將會由過去凹陷區，因北士科與社子島開發以及輕軌建設而翻轉為台北新信義計劃區。

延伸閱讀

影／鄭麗文出席國民黨北市黨慶 讚蔣萬安優越政績

2026選戰若台北市藍白合 戴錫欽：蔣萬安須思考為白營站台

香港大火 陳冠安籲蔣萬安參考日修這法…改革防火監管

北市鮮奶週報對象擴大 蔣萬安：預計115年納國中生

相關新聞

房市冷！低首付也賣不動 專家：只剩這種案子有效果

房市低迷，許多建案推出低首付，讓買家在簽約或交屋前，只需支付少少簽約金或工程款，藉以吸引買氣。這在過去被業界形容是「行銷...

北士科十字輕軌計劃出爐 李同榮：AI 宅將大爆發

台北市長蔣萬安表示，針對中長期規劃，已進行北士科周邊「十字路廊」可行性評估，未來東西會有像「ㄈ字型」的輕軌，接著北士科福...

新旭生醫Tau PET顯影劑最新研究 阿茲海默症診斷準確度為96%

新旭生醫30日宣布，以該公司開發的Tau PET 18F-florzolotau 顯影劑，完成全球規模最大的真實世界研究...

王品3中餐品牌狂撒優惠！名字同音就送加菜金、集點再挑戰0元吃烤鴨

歲末年終吃大餐，犒賞員工一年辛苦，王品集團旗下3大中餐「享鴨 烤鴨與中華料理」、「丰禾 台味風格料理」與「莆田PUTIE...

雷虎「海鯊 SeaShark 680」無人艇蜂群作戰能力大躍進

無人載具製造大廠雷虎科技（8033）1日宣布，已於上週五（11/28）在屏東大鵬灣國家帆船訓練基地，創下台灣無人艇發展的...

台灣化工年會發表演講 何壽川：推動醣經濟的永續價值

創立百年的永豐餘，在「醣經濟」的基礎上，以化學工程為引擎，持續探索綠色能源與綠色材料的未來發展。永豐餘學院院長何壽川29...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。