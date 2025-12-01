房市冷！低首付也賣不動 專家：只剩這種案子有效果

房市低迷，許多建案推出低首付，讓買家在簽約或交屋前，只需支付少少簽約金或工程款，藉以吸引買氣。這在過去被業界形容是「行銷神招」，百試百靈，不過，現在已非如此。

韾傳不動產智庫發布最新預售市況觀察，執行長何世昌表示，目前低首付建案已經「爛大街」，銷售停滯的低首付案十分常見，只有在三種條件下，低首付案才比較能賣得動。

何世昌表示，10月中下旬至11月底，預售屋市場買氣有微幅回溫的跡象，但這是否意味著房市谷底已過，恐怕還有待時間驗證。

他表示，今年3月，預售屋市場也曾短暫回溫，可是4月關稅戰一來便兵敗如山倒，買氣如曇花一現。11月市況回溫，是否與3月如出一轍仍未可知，需要再觀察。

各地房市，雙北地區大致維持平盤，中南部市場，先前市況已趴在地上，近期讓利案現蹤，降價案的成交表現雖然還不錯，但並不如預期中熱烈，可能與區域賣壓仍高、消費者信心尚未恢復，以及總體降價幅度略少有關。

近一個多月以來，除了品牌力極強的建商旗下建案開紅盤外，其餘銷售表現相對較佳的建案仍以低首付案居多。不過也不是全面都好，銷售停滯的低首付案十分常見。

何世昌表示，現在能夠順銷的低首付案大多具有下列三種條件。

一、地段不錯且區域供給量低。主因是，推案周遭新建案供給量少的情況下，本就有利於新案銷售，此時若新推建案祭出低首付優惠，吸引比自然較高。

二、同樣房型，但總價在區域中相對較低。「低負擔」的優勢仍可以打動消費者，如果同樣房型而總價相對低，再搭配低首付案，銷售成績就可優於同區域其他建案。

三、多重優惠齊發。

由於單純靠低首付已無法奏效制霸，不少建案搭配多元優惠方式，如有建案祭出不到30萬元簽約金，有建案搭配送裝潢與抽獎，也有建案喊出極低月付款方案，如桃園某建案即祭出「月付6,666元」新青安優付方案，每月繳款金額比車貸還低，目前來看效果都不錯。

何世昌表示，雖然全台處處可見低首付案，但與前幾次空頭不同的是，這一回還未出現「0首付」建案，這似乎意味著業者還未被逼到牆角，僵持戰恐怕還會持續一段時間。