新旭生醫Tau PET顯影劑最新研究 阿茲海默症診斷準確度為96%

新旭生醫30日宣布，以該公司開發的Tau PET 18F-florzolotau 顯影劑，完成全球規模最大的真實世界研究，納入1,277位記憶門診受試者，發現阿茲海默症診斷準確度為96%，PSP為93.7%，FTLD為94.4%，CBD更高達 97.5%。受試者中共有247人、亦即19.3%，在接受PET後診斷被修正，說明臨床上的誤診比例很高，而Tau PET能有效協助醫師找出真正的病因。

台灣醫界聯盟基金會30日召開記者會，共有來自高雄長庚醫院、台灣醫界聯盟基金會與新旭生醫的多位專家介紹最新研究成果。與會專家指出，Tau PET已成為國際上重要的阿茲海默症與其他退化性疾病的診斷依據，而台灣在這個領域更具備難得的先行優勢。

高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝首先分享近期刊登於《JAMA》的跨國大型研究，該研究追蹤超過6,000名受試者，發現Tau蛋白沉積比類澱粉蛋白更能預測失智症的惡化速度。研究指出，沒有Tau沉積的人，即便已有些微退化或有Aβ類澱粉蛋白，五年內惡化至失智的風險仍在6%至17%左右。然而，只要Tau出現，惡化風險則迅速升至50%到70%，這表示Tau是失智症病程中真正的轉折點，也是決定治療介入成效的關鍵指標。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，台灣在2031年失智人口預估將突破47萬人，2061年將超過88萬人，遠比多數歐洲國家來得嚴峻。目前台灣的診斷流程仍高度倚賴臨床症狀、問卷量表與影像排除法，準確度有限，診斷時間也常需延宕半年到一年，導致許多患者錯過治療黃金期。Tau PET能為醫界創造共同語言，將「看不見的腦部病變0」化為可視化資訊，是台灣應優先納入之核心基礎建設。

新旭生醫30日也提出的最新研究成果。該研究發表於《Alzheimer’s & Dementia》，是迄今全球規模最大之一的Tau PET真實世界研究，共納入1,277位記憶門診受試者，全面檢驗台灣自主研發顯影劑也就是新旭Tau PET 18F-florzolotau 的臨床效益。

根據研究結果顯示，Tau PET在多種Tau病理疾病的診斷上都具有高度準確度，其中阿茲海默症的診斷準確度為96%，PSP為93.7%，FTLD為94.4%，CBD更高達 97.5%。受試者中共有247人、亦即19.3%，在接受PET後診斷被修正，說明臨床上的誤診比例很高，而Tau PET能有效協助醫師找出真正的病因。同時，醫師的診斷信心也從PET前的68.6% 明顯提升到81.3%，尤其是在PET陽性者中，信心提升幅度最大。研究也顯示，22.2%的患者因PET調整用藥，包括AD專用藥物、Memantine或相關神經精神症狀治療，反映Tau PET 不是單純的影像參考，而是能夠直接影響臨床行為的重要工具。

新旭生醫創辦人張明奎表示，該公司發展的Tau PET已進步到第二代，過去第一代的Tau PET（如18F-flortaucipir）雖已獲核准用於阿茲海默症，但對PSP與CBD等4R病理Tau疾病的親和力低，難以全面反映Tau病理疾病的多樣性。新旭新一代的18F-florzolotau則可同時偵測3R與4R Tau，脫靶效應更低，影像品質更清晰，能更精準呈現不同Tau蛋白沉積的區域性，因此特別適合臨床中症狀不典型、表現重疊或難以辨識的患者。

研究團隊也指出，有三類病人最容易因PET受惠，包括症狀屬輕度認知障礙(MCI)的族群、PET前診斷信心在70%以下的病人，以及發病年齡較晚的個案。這些病人常是臨床中最難判讀的一群，也最容易因誤診而延誤治療。研究也顯示，PET對晚發型阿茲海默症患者的治療決策影響尤其巨大，因為這類病人症狀常混雜血管性或其他退化性特徵，使用一般方法難以精準鑑別。

高雄長庚神經內科副主任張瓊之醫師分享臨床經驗表示，失智症的臨床表現多樣且重疊，過去常需倚賴「排除法」來推測病因，但這種方式不但耗時，也可能造成治療延遲。她指出，Tau PET讓醫師第一次能夠直接看到疾病在腦中的分布，能協助快速區分阿茲海默症、PSP、CBD、FTLD等不同病因，也能判斷病人是否適合接受新型抗體藥物或加入臨床試驗。

張瓊之強調，Tau PET 的重要性不僅在於提高診斷準確率，更是幫助醫師在病人仍具治療潛力時啟動介入，降低病情走到不可逆階段的機會。台灣已進入抗體藥物與精準醫療的時代，診斷必須先升級，否則無法找出真正能在早期受益的族群。她最後也呼籲，應將Tau PET納入臨床標準診斷方案，能有助於醫師在非典型失智症做出更精準診斷。

綜整30日多位專家的分析與國內外數據，Tau PET已被證實能在多種Tau病理疾病上提供高準確度與高臨床價值，可提升醫師診斷信心、改善誤診問題、並實際導致治療策略改變。學研界專家均認為，這項技術已不再只是研究工具，而應成為記憶門診與神經科的標準配備。