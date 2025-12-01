王品3中餐品牌狂撒優惠！名字同音就送加菜金、集點再挑戰0元吃烤鴨

歲末年終吃大餐，犒賞員工一年辛苦，王品集團旗下3大中餐「享鴨 烤鴨與中華料理」、「丰禾 台味風格料理」與「莆田PUTIEN」優惠齊發、搶攻尾牙餐敘商機。即日起至明年1月31日，「莆田PUTIEN」祭內用消費6人或10人套餐，即享套餐9折優惠。即日起到明年2月13日，到「丰禾 台味風格料理」用餐，平日周一到週五，到店出示名片、點4人或6人套餐送鮮蝦蒜蓉粉絲煲。明年2月13日前，到「享鴨 烤鴨與中華料理」，內用消費、完成指定任務，贈290元加菜金，還有機會免費吃烤鴨。截至目前統計，中餐品牌12月預訂情況踴躍，約7成滿。

微型企業也能輕鬆開桌，新加坡米其林一星品牌「莆田」，即日起到明年1月31日推出年終犒賞宴，內用出示活動圖並消費6人或10人套餐，就享9折優惠，最高現省798多元餐費。「莆田」再加碼好禮，活動期間到店用餐，憑瘋美食優惠券、單筆消費滿1,200，即可獲得招牌人氣菜色金絲麥片蝦。

上班日吃尾牙，能享更多優惠，主打台式創新料理「丰禾」，即日起到明年2月13日，推出周一到周五到店內用、出示個人名片，凡點4人或6人套餐，立即加菜鮮蝦蒜蓉粉絲煲，享用澎派台味。門店另提供10人份丰禾台味宴，有彩椒糖醋松鼠魚、鴻運椒鹽大元蹄、魷魚螺肉蒜等11道餐點，只要6,880元，提供企業主舉辦尾牙，更多元彈性、經濟實惠選擇。

「享鴨」主打烤鴨百變吃法、琥珀酥皮烤鴨皮酥肉嫩，廣受老饕喜愛，品牌選在尾牙旺季，推出天天酥服吃好康回饋，即日起到明年2月13日到店消費套餐，名字任一字與「ㄙㄨ」、「ㄕㄨ」同音，或是同音字用品，例如蛋黃酥、流蘇包或梳子等，可享290元加菜金。同步推出0元吃烤鴨挑戰，凡單筆內用消費滿 1,000 元，即可獲得貼紙1枚，集滿3枚貼紙，能大吃半隻琥珀酥皮烤鴨，現省1,080元，超划算。