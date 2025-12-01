雷虎「海鯊 SeaShark 680」無人艇蜂群作戰能力大躍進

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
雷虎科技單一導控站成功群控6艘無人快艇，完成實戰化海上測試。雷虎科技／提供

無人載具製造大廠雷虎科技（8033）1日宣布，已於上週五（11/28）在屏東大鵬灣國家帆船訓練基地，創下台灣無人艇發展的新里程碑：由單一導控站成功同時操控6艘6米級的海鯊號自殺式無人艇（USV）。這項實測，充分展現了雷虎研發的先進無人艇控制與AI系統，並順利完成多種戰術編隊與秒級動態變陣。

目前，國防部已啟動總額達300億元、1,350艘軍用無人艇採購案。雷虎科技憑藉其高國產化率、已完成軍規驗證與量產準備等優勢，強調將盡最大努力取得2026年國防標案，協助國軍打造最強海上不對稱戰力。

此次測試的亮點，包括通訊穩定性： 搭載了英國DTC軍規抗干擾跳頻系統，在電磁干擾的環境下，鏈路穩定度仍達到100%。匿蹤設計： 採用低雷達截面積（RCS）匿蹤船身設計，大幅降低被敵方探測的機率。

至於群控能力：成功即時切換雁行、閃電、一字橫陣等複雜編隊。在模擬遭遇敵艦時，6艘USV能於數秒內依指令完成分散或集中的動態變陣。

雷虎科技強調，「海鯊號SeaShark 680」 無人艇具備精密的感測器、強大的群游控制技術，以及穩定可靠的通訊網絡，能夠進行即時資訊交換與動態調整。

雷虎科技指出，「Seashark 680」是台海不對稱作戰中最強大的「蜂群作戰」利器。本次6艇同時群游成功，證明台灣已擁有世界級的無人艇蜂群作戰能力。Seashark系列USV將成為守護台海最鋒利的不對稱載具武器。

展望未來，雷虎科技表示，將加速爭取與中科院及國防部各軍種進行合作測試，以滿足實際作戰需求。

其中，雷虎科技的旗艦USV「Seashark 800」已於今年6月，在中科院蘇澳外海比武大賽中展現優異的綜合性能，受到相關單位的高度肯定。

「海鯊 SeaShark 680」無人艇蜂群作戰能力大躍進，完成實戰化海上測試。雷虎科技／提供

