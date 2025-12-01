台灣化工年會發表演講 何壽川：推動醣經濟的永續價值

創立百年的永豐餘，在「醣經濟」的基礎上，以化學工程為引擎，持續探索綠色能源與綠色材料的未來發展。永豐餘學院院長何壽川29日指出，永豐餘將迎來製漿工藝的新突破—「Electro-Kraft（超膜電製漿）」，藉由膜技術與電化學的原理應用，大幅實現製程減碳。同時，永豐餘也投入離子液體溶解纖維素的抽絲及製膜技術，目標是提供低碳材料新選項。

在台灣化學工程學會的72周年年會上，永豐餘學院院長何壽川受邀擔任產業論壇專題講者，以「醣經濟 × AI 化工：百年永豐餘的轉型」為題發表演講。他指出，「化工」正從傳統製造的模式，轉化為智慧型、低碳化的永續推手，永豐餘旗下的申豐特用應材已運用AI模型，即時預測SBR乳膠聚合反應的溫度與轉化率，優化製程碳足跡，成為奈米級的特化乳膠。

何壽川回顧永豐餘的百年歷程指出，永豐餘創立於1924年，起源於引進德國BASF採用諾貝爾化學獎技術（Haber–Bosch 合成氨法）所製的氮肥，加上當時台灣的灌溉系統配合得天衣無縫，啟動台灣農業革命，為民生健康做出巨大貢獻。

此後，永豐餘隨著能源與材料科技的變遷不斷轉型：從肥料跨入造紙，從循環經濟走向綠色材料與AI化工，以能源、水、紙、農業和碳的五大全循環為核心，推動再生能源利用、抄紙製程減碳、全回收食品用紙以及稻麥稈再利用等等，讓企業的永續行動擴大至跨產業的循環價值鏈。

何壽川指出，「醣經濟」以光合作用所產生的醣類為核心，重構能源與材料體系，使植物來源的生物碳取代石化碳，開啟綠色化工的新篇章。以醣為基礎的材料，能讓能源與材料回到自然循環中，形成真正的永續化工模式。

在醣基材料的應用方面，永豐餘亦投入離子液體溶解纖維素的抽絲技術。離子液體可在溫和安全條件下高效溶解纖維素，直接使用一般或回收紙漿，為紡織領域提供天然低碳的材料新思維。

這項技術被視為醣經濟向材料科學延伸的重要代表案例，展現生物碳在纖維、材料與化工領域的多元應用潛力。

何壽川也介紹永豐餘與國立成功大學在智慧製程上的成果，包括建立機器學習模型、導入自動虛擬量測（AVM, Automatic Virtual Metrology），近期也開始利用生成式AI加入生產預測。

在造紙領域，以大量抄紙機數據進行模型建立，讓關鍵品質如基重、水分、污點等可透過 AVM 即時預測與異常示警，減少實際量測頻率與成本，使紙機運轉更穩定、能耗更低。

在化工材料方面，永豐餘導入機器學習於SBR乳膠聚合製程，針對逐段加料、熱分佈與反應速率進行模型化控制，使粒徑能穩定在85nm。AI模型使聚合反應的溫度和轉化率等能同步預測，打造更精準的客製需求同時又降低碳足跡，展現奈米級特化乳膠的領先地位。

永豐餘採用超濾（UF）與奈米過濾（NF）膜系統，在常溫條件下高效率脫除黑液中的水分，將木質素濃度提升至85%以上，大幅提高燃燒時的熱值與蒸汽發電效率。綠電裝置容量提升至43,500kW，年發電量從1.5億度倍增為3.6億度，邁向綠色能源自給自用及零排放的目標。

同時，永豐餘導入雙極膜電析技術（Bipolar Membrane Electrodialysis, BPMED），以電化學方式再生化學藥品，取代傳統石灰苛化流程，實現化學藥品即時循環並大幅節能減碳。相關製程已陸續提出專利申請，確保關鍵研發成果與智慧財產權的完整布局。

「Electro-Kraft(超膜電製漿)」是結合木質素濃縮與雙極膜電透析這兩項關鍵技術，落實化學藥品循環並達成製程減碳，象徵永豐餘正為「百年製漿工藝」開創現代化的新篇章。

何壽川表示，永豐餘的百年不是單一事業的延續，而是隨時代不斷轉換能源與材料的可能性。從早年的氮肥銷售、造紙工業，到今日的五大循環、醣經濟與AI化工，永豐餘始終以科學方法回應產業需求與永續的挑戰。他指出，永豐餘推動的化工發展將以數據為引擎、碳管理為核心、醣基材料為養分，並透過跨領域合作，以研發期望在全球淨零競局中創造新的競爭力。

永豐餘也將延續百年精神，持續在材料、能源與化工的共同交會處，創造永續價值。