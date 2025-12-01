Coupang 酷澎打造安心職場 物流中心獲 AED 安心場所認證

美商Coupang積極響應衛生福利部布建全民急救網，自發性於台北辦公室設置AED設備，並定期辦理辦公室員工CPR+AED訓練，提升整體Coupang酷澎員工的急救認知與技能。位於桃園的物流中心也在今年取得「AED安心場所認證」，透過自主設置AED與七成員工完成CPR+AED訓練，為職場及社區大幅增加急救量能，能在關鍵時刻給予必要協助。

Coupang酷澎健康與福祉部資深經理劉怡辰表示：「在職場導入AED是Coupang酷澎持續強化職場健康與安全的一項重要里程碑，代表企業真正將員工生命放在最前面。急救黃金時間從來不會精準預告，衛福部在過去兩年積極增設公共場所AED設備，而AED的存在與CPR的訓練，就是為了在最不可預測的時刻，給予最及時的協助，也象徵企業對員工、合作夥伴與訪客的安全負起更全面的責任。Coupang酷澎的責任不僅是打造安全的環境，更是希望推動人人都能伸出援手、彼此守護的安心文化。」

面對心臟停止跳動的緊急患者，把握4至6分鐘黃金救援時間將可能避免腦部受損。CPR是第一步且必要的急救措施，而傻瓜電擊器AED則是用來進一步提高患者存活率的關鍵工具；研究顯示兩者結合使用可提升患者存活率至50%以上。

掌握CPR和AED操作技能，能提升黃金時間內的急救效果，延續為寶貴的生命。衛福部於2023年公告修正「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」，增加超過2,000處應設置場所，隨著設備逐漸到位，全民賦能成為現階段主要目標。

Coupang酷澎環境安全衛生團隊在各工作場域，邀請台北市立聯合醫院團隊、合格AED講師，陸續於辦公室、物流中心辦理CPR+AED訓練，透過假想情境練習最新版的急救流程「叫叫壓電」，確保所有受訓人員均實際操作AED模擬機，兩人一組輪流實施胸外按摩，並配合語音指令完成電擊去顫。

Coupang酷澎桃園物流中心在今年10月取得「AED安心場所認證」，符合設置可供公共使用的 AED（自動體外心律去顫器），定期提供人員操作訓練並設有專職的AED管理員等條件；全台各地AED設置地點均可於「衛福部公共場所急救資訊網」查詢。