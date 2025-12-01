材料+能源+化工 永豐餘永續創新

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇╱台南報導

在台灣化學工程學會的72周年年會演講中，永豐餘學院院長何壽川表示，永豐餘（1907）的百年不是單一事業的延續，而是隨時代不斷轉換能源與材料的可能性，以科學方法回應產業需求與永續的挑戰。

他強調，引領永豐餘下一個百年創新的核心理念，是以「碳」的管理與價值為中心，以可再生的「醣」為主要原料，以數據為引擎，驅動所有製程的優化與創新。

何壽川回顧永豐餘的百年歷程指出，永豐餘創立於1924年，起源於引進德國BASF採用諾貝爾化學獎技術（Haber-Bosch合成氨法）所製的氮肥，加上當時台灣的灌溉系統配合得天衣無縫，啟動台灣農業革命，為民生健康做出巨大貢獻。

此後，永豐餘隨著能源與材料科技的變遷不斷轉型；從肥料跨入造紙，從循環經濟走向綠色材料與AI化工，以能源、水、紙、農業和碳的五大全循環為核心，推動再生能源利用、抄紙製程減碳、全回收食品用紙以及稻麥稈再利用等，讓企業的永續行動擴大至跨產業的循環價值鏈。

何壽川特別提到能源循環，「一個工廠能做到沒有廢棄物，真的非常不容易。」

永豐餘工業用紙新屋廠在水處理部分，利用生物技術，以厭氧菌把水裡的有機物變成沼氣，目前知道轉廢為能的績效，像是把有機物分解只須花費4小時，生產出濃度超過80%的甲烷，都是業界最好。

尤其最近廚餘無法去化的問題，大家都希望把廚餘送到永豐餘來處理，而這也證實永豐餘在循環經濟的獨到之處。

他說，永豐餘推動的化工發展將以數據為引擎、碳管理為核心、醣基材料為養分，並透過跨領域合作，以研發期望在全球淨零競局中創造新的競爭力。而永豐餘將延續百年精神，持續在材料、能源與化工的共同交會處，創造永續價值。

