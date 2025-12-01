能源論壇18日登場／台電副總蔡志孟：電力+算力 轉型新策略

AI時代「電力即算力、算力即國力」，因應產業需求，台電未來將算力引導至鄰近電源所在處，一方面電力傳輸效率提升，二方面提高供電可靠度。台電公司副總經理蔡志孟表示，讓資料中心與電源合作，是未來能源轉型新策略。

經濟日報將於12月18日舉辦「2025能源願景高峰論壇-能源轉型2.0：解方與行動」，蔡志孟將以「電力淨零×電網韌性：穩定供電的轉型關鍵」為題發表演說。台電提出穩定供電、強韌電網新觀念：Power Couple。本論壇由經濟日報主辦，經濟部能源署、工研院、台電、台達電（2308）、永豐餘、元大金控、寶晶能源等協辦。

蔡志孟解釋，「Power Couple」指「電力＋算力」，即電力系統供給與需求匹配在一起。全球資料中心建設趨勢，正朝向自建電源或選址於電廠附近，台灣亦應積極借鏡國際優化能源布局。這項新策略也預示資料中心將扮演「能源消費者＋能源合作夥伴」雙重角色。

考量目前北部電力建設推動困難，為避免排擠民生及產業需求，台電參考國際，鼓勵用電量5MW以上資料中心，優先至能源供應較充足的中南部設置。

蔡志孟說明，當電力供需端距離縮短，傳輸效率便可提升，進而減少能源損耗與碳排、分散風險並提高供電可靠度，創造供電與用電雙贏。

此外台電2022年起推動「強化電網韌性建設計畫」，包括汰換老舊電桿及電纜下地等，目前配電線路地下化比率約48%，高於日韓。不過地下化並非萬靈丹，強化電網防災韌性仍須因地制宜，互補發展才是最佳解。

台電亦積極加速各地電力建設，並鼓勵大型用電戶優先選擇至大型電廠鄰近地區設廠，或搭配建置電源及儲能等電力資源。

經濟部9月公布全國電力資源供需報告，未來電力需求年均成長率約1.7%。台電積極投入興達、台中、通霄、大林等電廠新建燃氣機組，加上國光電力、麥寮汽電等民營新燃氣發電計畫，預估2025至2034年燃氣機組淨增加1,220 萬瓩，可因應長期用電需求。

隨再生能源裝置容量與日俱增及電網對穩定電力需求提升，儲能已成重要項目。在分散式能源時代，台電也從電力供應轉型為整合，讓民間新電力來源持續發展，共同為穩定供電而努力。