進口水泥傾銷 台泥：恐造成嚴重碳洩漏

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

財政部日前宣布大陸進口熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷後，台泥（1101）董事長張安平呼籲，政府對進口水泥傾銷不能忽視，本土水泥業協助高科技處理大量廢棄物，再加上碳費將上路，若不阻止低價水泥進口來台，將造成嚴重碳洩漏。

張安平表示，對進口水泥傾銷問題不能忽視，他更從減碳的角度指出，高碳排的水泥進到台灣來，這個碳排是算在台灣身上的，不是算在生產者身上。

台泥表示，進口低價水泥進到台灣，除了衝擊本土產業發展，也會影響國家對水泥業者所要求承擔的政策任務，包括工業廢棄物處理、循環經濟及減碳，尤其協助各地進行廢棄物回收多達數百萬噸，這些都是本土水泥業者對台灣的貢獻。

張安平強調，水泥也幫台灣的很多的高科技業處理了一些很難處理的廢棄物，這個價值是沒有被很多人看到的。他表示，目前東南亞進口的水泥及熟料在當地國都未推行減碳政策，這些高碳排的水泥賣到台灣，不僅是以傾銷價格來出售，又未負擔任何碳費，對國內水泥業者來說是雙重不公平。

