印尼、日本低價產品輸入 進口水泥傾銷爭議再起

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
水泥業示意圖。圖／AI生成
水泥業示意圖。圖／AI生成

進口水泥低價傾銷爭議再起，繼越南之後，印尼日本進口水泥大舉傾銷台灣，因進口與本土水泥每公噸價差約最高達新台幣700元，水泥公會近日已再度向政府申請，針對印尼、日本兩國啟動新的傾銷調查。

財政部今年7月底對越南進口水泥課徵最高23.2%反傾銷稅後，進口商迅速轉向印尼、日本等國採購水泥與熟料，導致今年以來進口水泥總量較去年同期不減反增。

據悉，印尼、日本水泥離岸（出口）僅當地價格一半不到，其中，日本為了去化本國水能產量，其離岸價格甚至僅當地價格的三分之一。

台泥近日召開法說會時，投資人對越南進口水泥議題高度關切。台泥說明，政府7月28日起已對越南低價進口水泥課徵反傾銷稅，致越南進口水泥數量在第3季較第2季減少約40%；但進口商並未就此降低對低價水泥的依賴，而是改由印尼大量進口低價熟料，同時也自日本進口少量低價水泥。整體而言，加計仍有少量的越南進口水泥，今年迄今全台進口水泥與熟料合計數量，仍然較去年同期更多。

台灣水泥公會理事長張剛綸表示，公會已於日前正式向政府提出新的傾銷調查申請，希望能還給國內水泥業者相對公平的市場環境。不過，該申請仍待經濟部及財政部進一步審查並正式立案。根據調查，目前印尼出口至台灣以熟料為主，加計運費後抵達台灣後，再經研磨成水泥製品的加工成本與貨物稅等費用，印尼進口水泥與本土產的水泥價差最高可達到新台幣700元。另外，自日本進口來台的水泥市售價格與本土水泥價格相比，也存在相當程度價差。

水泥公會指出，印尼及日本兩國對外出口的水泥與熟料價格，均明顯低於其本國市場價格。以印尼為例，出口到台灣的離岸價格與當地市場售價比，差距超過一半；日本方面，當地水泥價格與出口離岸價格比較，價差更達三分之二，顯示外銷價格嚴重偏低。

台泥（1101）董事長張安平指出，進口水泥銷售至台灣並不需負擔關稅，反觀台灣業者若將水泥出口到越南、日本等國，需繳納相當高額稅負；再加上台灣自2024年起本身就面臨關稅議題，水泥業者訴求的，不過是希望能在國際貿易與稅負上，獲得一個相對公平的競爭環境。

日本 印尼 越南

