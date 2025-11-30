趨勢觀察／寶晶能源董事長蔡佳晋 綠電減速 衝擊能源轉型

寶晶能源（6987）董事長蔡佳晋表示，近期立法院三讀通過《環境影響評估法》修法案，未來大量案場將被迫進入漫長程序，綠電新增量也因此放緩，恐將重創國內能源轉型發展，不僅光電業者再次陷入產業寒冬，而且國際大廠要求台廠供應鏈必須實現的RE100承諾，履行風險也正急速升高。

當務之急 須擴大新增量

據悉，RE100是「100%再生能源」（Renewable Energy 100%）的簡稱，是一項由氣候組織（The Climate Group）和碳揭露專案（CDP）於2014年發起的國際倡議，呼籲企業承諾在特定時間內（通常是 2050年前）將其所有電力消耗轉為100%使用再生能源。

以科技巨擘蘋果為例，該公司在2016年加入RE100，並且要求供應鏈也要跟進，並且在2030年之前陸續實現RE100的承諾，否則很可能遭踢出供應鏈。因此，近年來包括台積電在內的科技業者都在積極邁向RE100。

然而，外界卻經常對RE100有所誤解，以為只要購買國外的綠電憑證就能達到RE100的要求。蔡佳晋表示，事實上，在台灣生產基地所出貨的產品，就必須採購台灣本地的綠電或者憑證，才算是符合規範，RE100不是會計遊戲而已，擴大綠電新增量已是當務之急。

令人難過的是，台灣再生能源長期被汙名化為破壞環境，甚至被套上比火力與核能更嚴的審查門檻，更甚者，太陽光電屢次成為政策角力的犧牲者，制度負擔層層加碼，讓錯誤的標籤模糊焦點，致使綠電更難推動，進而提高企業取得綠電的難度與成本。

供給急凍 待政策推一把

蔡佳晋直言，台灣政策因素與不利產業發展的大環境，正在逐步影響各行各業的經營與管理，這不僅是國內光電業者受到影響，就連台灣引以為傲的半導體產業也都會受到衝擊，因為綠電供給急凍，將來綠電很可能呈現「買不到、買更貴」的情況，最終受害的是整體產業與全台企業。

根據國內七大光電光協會資料指出，目前約有35萬直接與間接的光電從業人員，制度驟變使太陽光電產業面臨前所未有的衝擊，若大量案場長期卡關，不僅可能引發產業鏈萎縮、企業營運受阻，也使外資對台灣能源環境的可預測性產生疑慮，乃至出走，對台灣經濟發展絕非好事。

蔡佳晋表示，再生能源是全球認定最潔淨、最能減緩氣候變遷的能源型態，因此被國際大廠視為RE100的核心要件，其目的正是以保護環境為前提推動能源轉型，如今在台灣卻窒礙難行，期盼政府與各界必須審慎思考台灣未來能源轉型的方向，及時提出配套與因應措施，讓台灣企業能重拾國際競爭力。