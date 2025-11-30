快訊

經濟選書／選職者具優勢 不再賣給鳥工作

經濟日報／ 瑪德琳．曼恩
《我決定不再把自己賣給鳥工作》書封。 聯經出版╱提供
《我決定不再把自己賣給鳥工作》書封。 聯經出版╱提供

當我在負責招募工作時，公司曾開出一個行銷實習生的職缺。假如你曾發布過實習職缺的消息，你知道求職信會如同雪片般飛來，那感覺就像你朝一池飢餓的鴨群撒出了麵包屑。當時我知道自己要篩選難以計數的人選，而這些人只是看到「有薪實習」的字眼便不假思索地投了應徵信。我的友人潔西建議我在職缺描述裡加上一項簡單的指示，看看有誰真的看過這些內容。

於是，我在職缺描述裡，要求應徵者在申請表的自由作答欄位，寫上當日的以太幣價格。我們是從事加密貨幣產業的公司，因此和他們應該要密切注意的產業資訊事相比，我認為這相對來說算是簡單的任務──只要使用谷歌搜尋一下就能找到。而且我不是想得到一個「正確」的答案，只是要知道「你在應徵之前是否真的看過職缺描述」。

究竟有多少人照著指示去做呢？我只能說，結果令人大失所望。高達八成的應徵者要不是完全沒看職缺描述，就是沒看完。而且經過仔細檢視後，我發現他們和符合資歷的候選人沒有任何真正相似之處。我在社群媒體分享這項發現，很快便引起招募人員的迴響，他們表示這一點也不令人意外：

˙「這些數字和我的經驗差不多。我甚至遇過將近九成的候選人都資格不符。」

˙「我是一位篩選過數百份履歷的人資，這樣的結果相當準確。大部分應徵者要不是住的地方離太遠，不然就是資格完全不符。」

˙「身為前用人主管，就算有100位應徵者通過求職者追蹤系統，讓我把他們放到候選名單裡，我還是可能只會邀請其中五到十位參加篩選面試。」

雖然我們都說「資格不符」，我想澄清一點：這些應徵者符合的條件不到50％，而且經常遠低於這數字，我非常歡迎那些擁有可轉移技能、有計畫轉換跑道的轉職者。但這次情況並非如此。

假如你認真在聽，你會注意到這其實是你的大好機會。當你看到有數百人應徵某個職缺時，不必感到氣餒，反而要慶幸這份工作的真正競爭對手人數其實少得多。所以你在求職時掌握的籌碼比你想的還要多，這就是其中一個原因。

在不同的就業市場情況下，我經常聽到人們質疑自己是否依然能夠當個選職者。當失業率升高、裁員頻繁、經濟停滯、工作似乎被科技取代時，這些疑問就會浮出枱面。這些問題很合理，你職涯中屢見不鮮的是，就業生態注定是「雇主市場」，也就是說，求職者比好工作還要多。

當然，在宏觀層面上來說，你可能確實處於雇主市場，但正因如此，選職反而成為你最大的資產。它使你更具競爭力，同時也幫助你在激烈競爭中脫穎而出。大部分選職者都能親身見證這種好處：他們得以精挑細選下一份工作，由公司來說服他們接受這個機會。但是大家可能不會立刻明顯地察覺到，選職其實對公司也有好處。選職和公司的招募目標完全一致，因為他們和你一樣，都想找到適合彼此的對象。（摘自《我決定不再把自己賣給鳥工作》，聯經出版）

求職 市場 實習

