黃朝琴獎學基金會參訪省議會 回顧民主來時路
黃朝琴獎學基金會自1971年起已邁入第55屆，董事長黃蘭君29日率領受獎學生參訪立法院民主議政園區、朝琴紀念館，緬懷前臺灣省議會議長黃朝琴，同時回顧、見證台灣民主化過程的民主時刻。
黃蘭君表示，黃朝琴先生是黃朝琴獎學基金會創辦人、前臺灣省議會議長，也是她一直懷念、尊敬的父親。台灣光復以後，父親從1946年起到1963年的17年，都在臺灣省議會與它的前身（臺灣省參議會、臺灣省臨時省議會）服務，並擔任議長。
黃蘭君表示，這17年是父親人生經驗的黃金歲月，也是她和妹妹、弟弟成長的關鍵時刻。以前總是抱怨父親陪伴時間太少，今天和大家一起來查驗父親當年的議政建設成果，我們已真正釋懷，也深深以父親為榮。
黃蘭君表示，父親去世後，留給台灣社會的珍貴資產，一是，他親力親為，為台灣民主打造的議政殿堂，特別是後來以他命名的黃朝琴紀念館；二是，1971年他親自創辦，55年來提供每位大學生4-5年獎學金，培養約700位優秀人才的財團法人黃朝琴獎學基金會。
特別的是，這是「黃朝琴基金會」拜訪「黃朝琴紀念館」的感懷時刻，也是一起回顧、見證台灣民主化過程的民主時刻。
黃蘭君代表黃朝琴獎學基金會，向立法院為台灣民主歷程保留紀錄的努力，表示敬佩，也特別感謝立法院中部辦公室、議政博物館熱情接待與導覽。
黃朝琴獎學金已邁入第55屆，從1971年開始，獎助原台南縣各鄉鎮及嘉義縣布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉等清寒家庭優秀青年就讀大學。逾半個世紀以來協助無數清寒家庭得以翻轉人生，不少受獎生在各領域皆有傑出表現，將所學貢獻社會，形成善的循環。
第1屆受獎學生陳有諒為蔚華集團董事長；第4屆受獎學生陳石池曾任台大醫院院長，現為台大醫學院教授；第6屆受獎生吳當傑曾任財政部政務次長、金管會副主委，現為台灣金融總會秘書長；第10屆受獎生陳榮傳曾任公平會委員、台北大學法律系主任，現為台北大學特聘教授。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言