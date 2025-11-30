國聚建設慵懶跑者聚樂部 帶領上千跑者湧入水湳經貿園區

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
今年慵懶跑者聚樂部路跑活動，以「輕鬆慢跑、自在生活」為主題。記者宋健生/攝影
今年慵懶跑者聚樂部路跑活動，以「輕鬆慢跑、自在生活」為主題。記者宋健生/攝影

由中部知名建商國聚建設主辦的「慵懶跑者聚樂部COZY RUNNER CLUB」30日熱力登場，吸引上千名慵懶跑者湧入水湳經貿園區中央球場，規模盛大，引爆城市最Chill、最有風格的路跑盛典。

本屆路跑，獲得台中市政府運動局與多家頂尖品牌全力支持與贊助，讓「慵懶跑者聚樂部」成為台中最具代表性的風格路跑。包括立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、台中市政府運動局長游志祥等人都到場共襄盛舉。

贊助活動的企業及廠商，包括台中李方艾美酒店、台中仲信金鬱金香酒店、屋馬餐飲集團、清新溫泉飯店、雲朗觀光集團、正光製藥、皮爾卡登寢具台中旗艦店、三井LaLaport台中、AMEDEI、PokéPoké.波奇波奇、膳魔師、世界健身俱樂部、伊蕾序語、元動力、可樂果、卡迪那、百翊酒藏、居之友物業管理公司、武界茶花香民宿、福爾摩沙物業管理機構等。

今年的慵懶跑者聚樂部路跑活動，以「輕鬆慢跑、自在生活」為主題，訴求跑出屬於自己的生活態度。未來台中超級蛋基地的台中水湳經貿園區中央球場，現場氣氛充滿城市運動嘉年華風格，熱度全面爆表。

國聚建設以四年的堅持，帶動近2萬人跑出城市最強慢跑美學，鼓勵大家把生活慢得更漂亮，在壓力滿載的日常，以「慢」的力量，對抗急促的城市節奏。

國聚建設總經理施純弘表示：「我們不是跑得慢，是跑得剛剛好！跑步是一種享受，不是拚命。」路跑持續四年來，已成為許多都市人的年度儀式。

今年路跑全新規模打造更友善、更療癒的活動現場，有Fubon Angels—丹丹、安娜、沁沁、栗子活力熱舞應援；超人氣餐飲品牌：屋馬餐飲集團與PokéPoké・波奇波奇，以及人氣風格餐車一字排開，跑者一跨過終點線，即有幸福能量補級；壓軸抽獎活動，誠意滿滿，把賽後氣氛推到最高潮，全場有機票、住宿券等超過200個好禮，歡呼尖叫聲不斷。

國聚建設主辦的「慵懶跑者聚樂部COZY RUNNER CLUB」路跑熱力登場。記者宋健生/攝影
國聚建設主辦的「慵懶跑者聚樂部COZY RUNNER CLUB」路跑熱力登場。記者宋健生/攝影
活動吸引上千名慵懶跑者湧入水湳經貿園區中央球場，引爆最Chill的路跑盛典。記者宋健生/攝影
活動吸引上千名慵懶跑者湧入水湳經貿園區中央球場，引爆最Chill的路跑盛典。記者宋健生/攝影

