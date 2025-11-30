快訊

「台灣錢淹腳目」聲名遠播 阿布達比官方開發商也來台賣屋

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
阿布達比官方開發商Modon首度登台。記者游智文／攝影
阿布達比官方開發商Modon首度登台。記者游智文／攝影

「台灣錢淹腳目」聲名遠播，連位於中東的阿布達比官方開發商Modon，近日也宣布來台售屋，發表位於阿布達比國際金融中心（ADGM）核心地段的指標建案Muheira II。

業者表示，這是Modon首度於亞太設立拓點，象徵中東房地產資本正式登台，將為台灣投資人帶來政府背景開發商打造的國際級投資機會。

Modon本月28日在台北誠品行旅舉行來台記者會，正式進軍台灣市場，記者會由Modon商務長Mohammed Abdelrazik與Knightsbridge Partners執行長Mr. Kelvin Wu親自出席，分享阿布達比市場最新趨勢。

業者表示，阿布達比近年積極推動經濟多元化，非石油產業占GDP達77%，並吸引AI、金融科技與跨國企業進駐，使ADGM成為中東成長最快的國際金融區，住宅需求年增約6%，供給僅2.6%，帶動房價與租金穩定上漲。

除產業發達，阿布達比也以高生活品質、安全性與文化資源聞名。根據Numbeo《全球最安全城市指數》，阿布達比已連續8年蟬聯全球最安全城市第一名，並擁有阿布達比羅浮宮、國際醫療機構、完善交通與海濱生活機能，是全球外籍人士高度青睞的宜居城市。

業者表示，Modon為政府資金控股公司體系開發商，長期負責阿布達比多個關鍵區域與大型建設，包括艾莉姆島與胡達裡亞特島，建案多次創下開盤即售罄紀錄，深受國際市場信任。

本次發表的Muheira II位於ADGM核心，鄰近國際銀行、AI科技企業與外資總部，每坪售價約新台幣55–60萬。

業者表示，近年阿布達比房價一路走揚，搭配美元掛鉤匯率、外資購屋開放與黃金簽證政策，已成2025年全球最受矚目新興投資城市之一。與杜拜需付40%才可轉單不同，阿布達比政府開發案只需20%付款即可轉讓，對海外投資者更具彈性。

阿布達比官方開發商Modon首度登台。記者游智文／攝影
阿布達比官方開發商Modon首度登台。記者游智文／攝影

「台灣錢淹腳目」聲名遠播 阿布達比官方開發商也來台賣屋

