歷時30年整合、內政部協力開啟里程碑 金門首例公辦都更今開工

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

內政部國土管理署都市更新建設組科長謝志鴻30日出席「金門縣金城西南門里公所暨周邊地區公辦都更案」開工典禮。內政部國土管理署表示，本案歷經30年來的努力，突破土地產權複雜、各方整合的挑戰，今日成為金門縣第一件開工的公辦都市更新案，象徵金門老城區更新推動的重要里程碑，更是展現中央、地方與民間三方合作成果。

內政部國土管理署指出，本件都更案位於金城老街區核心地帶，建築物在過去戰地政務時代，人潮熙攘，但隨著屋齡逐漸老舊，結構鋼筋外露加上水泥剝落，不僅影響市容，更潛藏公共安全疑慮。因此，中央101年即補助金門縣政府辦理三城地區先期規劃、都市計畫變更及都市更新計畫等工作，希望藉由公辦都更的示範帶動，為老城區注入新活力，打造兼具歷史底蘊與現代機能的城市新地標。

本案更新基地面積約1,294平方公尺，公有土地比例約占57.7%，計畫新建地上14層、地下2層住商混合大樓。除規劃住宅、商辦及商場，未來建築將取得綠建築及耐震標章，落實節能永續，進一步優化生活環境、提升防災能力，也可望帶動周邊商業發展與人口成長。

內政部國土管理署最後表示，肯定金門縣政府近年來積極投入公辦都市更新推動，除本案外，尚有其他案件正持續進行中，期盼透過公辦都更的推展，促進城鎮再生，營造宜居、安全與韌性的金門新風貌。

今日出席貴賓，包括金門縣長陳福海、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、內政部國土管理署都市更新建設組科長謝志鴻及地方民意代表等共同出席。

