打造台中健康城市 2025全球極限體能鋼鐵大賽12月登場

全台規模最大、總獎金突破百萬的綜合體能極限賽事-「2025全球極限體能鋼鐵大賽(2025 TPF Grand Prix)」，將於12月13日至14日在台中市政府前廣場盛大舉行。此次賽事不僅集結國內最頂尖的體能強者，更吸引來自俄羅斯、日本、韓國、香港等多國世界級菁英選手跨海參戰，活動主場在台中，更將比賽提升成「台灣主場保衛戰」。

台中市政府期盼透過高規格的國際賽事，將台中推向世界舞台，帶動在地運動觀光經濟，同時打造從樂齡長者到青少年皆能參與的健康城市。

近年來，台中市政府積極推廣「酷運動、酷城市」，除了支持高競技水準的職業賽事，更重視全民運動的普及。主辦單位說，本次活動除了「菁英組」以外，更增設強度及門檻較低的「推廣組」，成功吸引近2,000名選手報名。

更有許多藝人網紅共襄盛舉，包括天團「玖壹壹」成員洋蔥、桌球王子江宏傑、全能藝人許孟哲、啦啦隊女神壯壯、知名YouTuber「野球乾一杯」阿強，以及實境節目《最強的身體》多位參賽者皆報名參戰，這群跨界名人將與民眾一同揮灑汗水，打造一場屬於市民的運動嘉年華。

有別於傳統單一項目的競技運動，賽事內容結合了舉重、體操、田徑心肺耐力等多種運動項目，選手必須在短時間內完成高強度的複合式動作，不僅考驗選手的力量與爆發力，更是對心肺耐力、協調性與意志力的極致挑戰。

本屆TPF賽事的最大看點，就是擁有多國世界級菁英選手跨海參戰，來自俄羅斯的軍團來勢洶洶，其中Ivanova Anna有「Super Ninja」稱號，是泥沼與雪地賽事的世界冠軍，更在多個大型體能節目中展現驚人實力；

另一位俄羅斯女將Baryshnikova Daria，則是2025俄羅斯全國錦標賽冠軍，並在亞洲最高水準的Fareast Throwdown取得個人第11名、團隊第4名佳績，是當今歐亞最受矚目的女子選手之一，驚人的穩定性與國際戰績，證明她不只是選手，更是歐亞之間的力量象徵。

在男子選手方面，俄羅斯選手Salmin Nikita與Iampoltsev Artem皆為全能型運動員，前者擁有西伯利亞挑戰賽及多項賽事冠軍頭銜，後者則有歐洲障礙賽前四強的成績。

鄰近台灣的亞洲國家也是精銳盡出，日本、韓國、香港都派出了在今年CrossFit Open排名前百的選手，日本選手Kanji Sakiyama以細膩的技術與強大的核心控制力著稱，擁有日本排名前三的實力；韓國選手Kang Kyungsun則以驚人的爆發力聞名，是韓國新世代CrossFit精神的象徵，兩位選手分別在亞洲排名47名及73名。

另一位排名亞洲第8的香港選手Ant Haynes則身兼教練與選手身分，也是唯一晉級CrossFit Semifinals的選手，這些國際菁英來到台中，將賽事強度提升至世界級水準。

面對強敵壓境，台灣地主隊則由兩位指標性冠軍選手捍衛主場。男子選手，由多年保持台灣CrossFit男子組第一名的朱宇森出戰，朱宇森自職業軍人退役後轉型為專業運動員，多次參加亞洲區最高級別賽事力求挑戰自我，今年的亞洲區排名111是台灣選手最佳，其鋼鐵般的意志力，將是抗衡外籍選手的最大武器。

女子選手則由目前全台CorssFit排名第一的洪寀睿領軍，她是國內少數能進軍國際賽事的頂尖女將，今年亞洲區排名71的她面對俄羅斯雙姝的夾擊，洪寀睿近期的備戰狀態備受國人期待，讓本屆TPF不僅是體能的比拚，更讓世界看見台灣選手的力量與專注，詮釋CrossFit的精神。

主辦單位說明，此次活動除了欣賞「菁英組」的國際巔峰對決，民眾也能報名「推廣組」親身挑戰；而針對單純想體驗的觀眾，現場亦規劃了民眾體驗區，開放全民預先報名挑戰，無論是健身愛好者、樂齡長輩或親子族群，都能在專業教練指導下安全體驗運動樂趣。