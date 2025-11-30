饗賓集團五品牌漲價 漲幅介於3.3%至5.2%間

餐飲成本結構持續上升，饗賓餐旅集團宣布2026年1月1日同步調整旗下五個吃到飽品牌價格，包括饗饗、旭集、URBAN PARADISE、果然匯、饗食天堂。此次調整涵蓋多數餐期，漲幅介於3.3%至5.2%間，是近年少見的大規模同步調價。

饗賓指出，近年餐飲業在原物料、能源、人事支出等面向成本都呈現階段性上升，集團已透過採購整合、流程調整等方式盡可能吸收衝擊，這次調價是為了確保營運品質與菜色供應穩定。

市場普遍關注，調整後價格帶是否會影響消費者選擇，並牽動其他同型態餐飲品牌後續動向。

定位高端自助餐的饗饗、旭集及近年推出的URBAN PARADISE，此次調價幅度最大，明年元旦起除平日下午餐外，其餘餐期都將上調100元。調整後，假日午餐從1,690元變為1,790元，假日下午餐由1,390元調至1,490元，假日晚餐自1,990元提高至2,090元；平日午餐從1,390元上修至1,490元，下午餐維持1,090元不變，平日晚餐由1,690元調整為1,790元。三個品牌整體平均漲幅為5.2%，反映高端餐飲面臨更顯著成本壓力。

蔬食自助餐品牌果然匯同步調整，多數餐期上調30元，僅假日下午餐維持原價。假日午餐、晚餐由688元提高至718元；平日午餐、晚餐從608元調整至638元，平均調幅約3.7%。

連鎖據點最多的饗食天堂亦從2026年元旦起全面調整，每個餐期均上漲30元。假日午餐由998元調整至1,028元，假日下午餐由898元變更為928元，假日晚餐從1,098元調升至1,128元；平日午餐從898元調至928元，平日下午餐由728元提高至758元，平日晚餐由998元上調為1,028元。此品牌平均調幅為3.3%，是五者之中漲幅最小，但同樣呈現全面性調整。