和泰車樂觀2026年車市

和泰車（2207）總經理蘇純興對2026年整體車市抱持樂觀態度，他最近指出，貨物稅汰舊換新與購置2,000CC以下客車，減徵貨物稅5萬+5萬優惠條件下，國產車需求可望獲得支撐，新年度市場需求不會差；提高油電車產品比重更是新年度和泰車重要策略。

對於明年市場策略，蘇純興指出，目前傳出美國進口汽車關稅將大幅調降，和泰車積極對應政策變化。經內部評估，美國生產汽車成本高於日本製造約三成，加上海運船期與運費相關成本後，可確定不會從美國進口RAV4到台灣販售。

但若美國進口汽車關稅大幅調降，以及非關稅障礙可望改善，和泰車計畫未來從美國引進更多休旅車與大型皮卡車來台，以更多車款滿足台灣消費者對不同產品屬性需求。

2025年車市遭遇貨物稅減徵與進口車關稅調降兩大議題影響，整體市場規模大幅縮減，以目前狀況估算，全年汽車市場約40萬台上下，較年初預估45萬台，少了超過一成，但和泰車今年全年新車銷售未較去年衰退，除及早因應政策不確定外，今年和泰車旗下強銷車款TOYOTA ALPHARD與LEXUS LM供應量增加，不只營業額獲得支撐，本業獲利甚至優於去年。

另外，整體電動車銷售成長動能不如預期，即使中國大陸汽車市場也傳出新年度增程式油電混合車銷售強度甚至可能超過純電車。這趨勢更印證日本豐田集團認為油電混合車是現階段最務實的環保節能車款，提高油電車產品比重是新年度和泰車重要策略。

對和泰車較大考驗是來自集團策略將提高油車電銷售比例，相對於傳統燃油車，油電車售價較高，在環保節能考量下，從COROLLA CROSS、RAV4以上車款，油電車比重將大幅拉高，消費者接受度如何，將是新年度和泰車最大考驗。