快訊

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

淡水停水48小時補償出爐 水費按天折減、承包商啟動理賠機制

邁入小宅時代 購屋平均面積十年少2坪

經濟日報／ 記者胡順惠洪安怡／台北報導

住宅愈買愈小，小宅趨勢愈加明顯，根據內政部統計不動產交易概況，全台住宅平均買賣面積從2015年第2季的33.59坪，一路下降到2025年第2季的31.52坪，十年間少了約2坪，相當於少了一間書房或更衣間。

專家解讀，小宅化趨勢，反映出高房價與小家庭化的雙重壓力，購屋族為了控制總價，被迫「以坪換價」，從三房退守到二房或2+1房產品，宣告台灣已正式邁入「小宅時代」。

觀察六都變化，雙北地區縮減最明顯。台北市平均買賣面積由28.05坪降至27.27坪，新北市從28.75坪降到27.70坪，雖僅減少不到1坪，但在寸土寸金的都會區，象徵生活空間被壓縮、客廳與臥室都得讓出部分面積。近年市場主力產品多集中在總價1,000萬元左右、室內20坪上下的兩房格局，成為交易主流。

南部城市則相對寬裕。台南市平均買賣面積由40.33坪降至36.61坪，高雄市從37.51坪降到31.87坪，仍比北部大出許多。由於土地成本低、房價相對親民，多數家庭仍能維持三房以上格局，顯現「北買地段、南買空間」的市場分化。

從時間軸觀察，全國住宅平均面積呈連續下滑走勢，2015年為33.59坪、2020年降至32.31坪、2025年再降到31.52坪，期間幾乎沒有反彈。

除了從買賣面積觀察外，根據主計總處統計的2024年家庭收支調查報告顯示，2024年全國住宅坪數平均數降至39.8坪，是1999年以來首次跌破整數大關，寫下長達25年來新低紀錄；換算每人平均居住面積僅14.3坪，顯示「小宅化」趨勢仍在持續擴散，家庭規模縮小更已成為台灣當代居住的新常態。

報告指出，「住宅服務、水電瓦斯及其他燃料」支出占家庭總支出高達24%，為所有支出類別之首，顯示居住相關成本已然成為家庭財務上的最大壓力來源。

隨房價高漲與貸款利率上升，住宅支出比重居高不下，購屋門檻逐年墊高，也讓更多家庭轉向小坪數住宅或租屋市場。

同時，家庭型態變化也推升市場對小宅需求。平均每戶人數降至2.78人，寫統計以來新低；單人戶與雙薪無子女的「頂客族」快速增加，二人家庭比率明顯攀升。

除此之外，不同所得族群間的居住條件差距也明顯擴大。報告顯示，全國住宅坪數平均為39.8坪，最高所得組達44.8坪、最低所得組僅36.3坪，兩者相差8.5坪。

專家分析，房價逐年攀升，薪資增幅卻追不上，民眾雖仍努力進場，但能買的空間卻愈來愈小。建商推案也順應調整，以小坪數、高單價為訴求，推出二房與2+1房設計，以壓低總價、提高成交率。

專家指出，十年少2坪，不只是坪數變小，更是居住結構與購屋心態的縮影。在高房價與生活成本壓力下，空間被壓縮、功能被整合，「小宅」已不只是趨勢，而是時代現實。

延伸閱讀

預防流感用漱口水效果會比清水好嗎？專家答案令人意外

房市冷！低首付也賣不動 專家：只剩這種案子有效果

溫差殺人不分年紀！冬季洗澡小心「熱休克」 專家教保命2步驟

讓大腦退化的毒素從口腔開始！失智症專家呼籲人們「堅持刷牙」

相關新聞

老宅延壽補助首波600棟怎麼選？ 內政部這麼說

內政部30日啟動首場「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會，內政部長劉世芳表示，已編列50億元特別預算，在3年內協助600棟...

邁入小宅時代 購屋平均面積十年少2坪

住宅愈買愈小，小宅趨勢愈加明顯，根據內政部統計不動產交易概況，全台住宅平均買賣面積從2015年第2季的33.59坪，一路...

銷售旺季、政策發酵 台灣車市11月登錄36485台

逐步進入銷售旺季，且貨物稅補助政策持續發酵，民眾購車需求逐步湧現，台灣11月總市場登錄36485台，月增6%，年減7%。...

直追台北！台中危老重建申請破千件 賴正鎰曝：危老開發3不易

內政部統計，至今年第三季，全國危老申請近5000件，核准逾4600件，其中6都危老申請，台中破千件、達1105件，...

房市冷！低首付也賣不動 專家：只剩這種案子有效果

房市低迷，許多建案推出低首付，讓買家在簽約或交屋前，只需支付少少簽約金或工程款，藉以吸引買氣。這在過去被業界形容是「行銷...

北士科十字輕軌計劃出爐 李同榮：AI 宅將大爆發

台北市長蔣萬安表示，針對中長期規劃，已進行北士科周邊「十字路廊」可行性評估，未來東西會有像「ㄈ字型」的輕軌，接著北士科福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。