邁入小宅時代 購屋平均面積十年少2坪

住宅愈買愈小，小宅趨勢愈加明顯，根據內政部統計不動產交易概況，全台住宅平均買賣面積從2015年第2季的33.59坪，一路下降到2025年第2季的31.52坪，十年間少了約2坪，相當於少了一間書房或更衣間。

專家解讀，小宅化趨勢，反映出高房價與小家庭化的雙重壓力，購屋族為了控制總價，被迫「以坪換價」，從三房退守到二房或2+1房產品，宣告台灣已正式邁入「小宅時代」。

觀察六都變化，雙北地區縮減最明顯。台北市平均買賣面積由28.05坪降至27.27坪，新北市從28.75坪降到27.70坪，雖僅減少不到1坪，但在寸土寸金的都會區，象徵生活空間被壓縮、客廳與臥室都得讓出部分面積。近年市場主力產品多集中在總價1,000萬元左右、室內20坪上下的兩房格局，成為交易主流。

南部城市則相對寬裕。台南市平均買賣面積由40.33坪降至36.61坪，高雄市從37.51坪降到31.87坪，仍比北部大出許多。由於土地成本低、房價相對親民，多數家庭仍能維持三房以上格局，顯現「北買地段、南買空間」的市場分化。

從時間軸觀察，全國住宅平均面積呈連續下滑走勢，2015年為33.59坪、2020年降至32.31坪、2025年再降到31.52坪，期間幾乎沒有反彈。

除了從買賣面積觀察外，根據主計總處統計的2024年家庭收支調查報告顯示，2024年全國住宅坪數平均數降至39.8坪，是1999年以來首次跌破整數大關，寫下長達25年來新低紀錄；換算每人平均居住面積僅14.3坪，顯示「小宅化」趨勢仍在持續擴散，家庭規模縮小更已成為台灣當代居住的新常態。

報告指出，「住宅服務、水電瓦斯及其他燃料」支出占家庭總支出高達24%，為所有支出類別之首，顯示居住相關成本已然成為家庭財務上的最大壓力來源。

隨房價高漲與貸款利率上升，住宅支出比重居高不下，購屋門檻逐年墊高，也讓更多家庭轉向小坪數住宅或租屋市場。

同時，家庭型態變化也推升市場對小宅需求。平均每戶人數降至2.78人，寫統計以來新低；單人戶與雙薪無子女的「頂客族」快速增加，二人家庭比率明顯攀升。

除此之外，不同所得族群間的居住條件差距也明顯擴大。報告顯示，全國住宅坪數平均為39.8坪，最高所得組達44.8坪、最低所得組僅36.3坪，兩者相差8.5坪。

專家分析，房價逐年攀升，薪資增幅卻追不上，民眾雖仍努力進場，但能買的空間卻愈來愈小。建商推案也順應調整，以小坪數、高單價為訴求，推出二房與2+1房設計，以壓低總價、提高成交率。

專家指出，十年少2坪，不只是坪數變小，更是居住結構與購屋心態的縮影。在高房價與生活成本壓力下，空間被壓縮、功能被整合，「小宅」已不只是趨勢，而是時代現實。