隱形冠軍／嘉大教授：銀川米有理念的米廠 實踐低碳經濟

嘉義大學農藝系教授黃文理是水稻育種專家，也參與每年的優質稻米評選工作，熟知台灣稻米產地和產品的特色與風味。他觀察，「銀川米」屬於有理念的中型米廠，聚焦有機米，在米市場走出一條不同的路。

不過，受到價格和倉儲等條件限制，一般消費者很難吃到像「銀川米」特有的「鮮米即送」產品，也影響了消費者對台灣米的認同。

黃文理認為，像「銀川米」等米廠有理念的作法，「滿難得的」，他覺得「對一個米廠來講，不像在做生意」。

近十年，「ESG」永續概念成為顯學，但「銀川米」在更早之前，便在花蓮的稻米之鄉－富里，實踐環境、永續和治理理念，至今也在環境永續的前提下，開創出新經濟的經營模式，並從教育著手，為培養具有「ESG」先備知識的小小主人翁，投注資源。

黃文理觀察，一般消費者多認為，東部的稻米比西部好吃，主要因為東部的米少施肥，口感較佳，也使得消費者對東部米的認同度高，收購價格也高出西部米三成。「銀川米」從低碳經濟實踐中，已看到成果。