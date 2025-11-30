隱形冠軍／銀川米攬客之道 找閱讀型消費者

「兩年前，我們做稻米的無麩質認證，我覺得我的消費者族群擴大了，許多無麩質消費者進來了。」「銀川米」創辦人之一梁美智說，光是這個「無麩質」認證就花了40萬元。

很多人質疑台灣對麩質過敏的沒有多少人，刻意取得標章，獲得關注度又不高，是否有意義？梁美智卻認為，重點在「我們真的要服務有這類需求的人」。

從有機米生產，到「鮮米即送」，再到無麩質認證，每做一個專案，消費客群就不斷擴大，而且是以一種非常堅強穩定的方式在擴大。

米製加工品是「銀川米」尋求擴大客群的另一途徑，六年前，銀川米在花蓮吉安設立食品加工廠，取名「樂弟食品」，專門生產米餅、米粉、米麵條等。梁美智說：「我們最厲害的一點是，我們有加工技術，都用當期的新米去加工。」 因此從生產端就決定，種植的稻米是為了加工用。

上半年，「銀川米」接獲從美國來的稻米訂單，本來買家向中國大陸採購的稻米，因美國進口關稅太高，轉單給「銀川米」，但是梁美智說「量有限」，因為有機米加上關稅，價格昂貴，訂單量要大不太容易。她說：「現在我們出口的都是加工品，像是米麵條、有機的無麩質產品等，空間比較大。」

梁美智觀察，就「銀川米」而言，加工品的外銷利潤高，主要利潤來自「工廠效率」，如果工廠規模擴張，就能賺效率的錢，但白米直接成本高，有一定的成本要給契作農民。

銀川的米麵條在國際市場上，就面臨泰國麵條的挑戰。梁美智開玩笑說，台灣農產品的「MIT」（台灣製）背景有加分，但沒有辦法做到像半導體台積電「MIT」那樣了不起，因此只能從空隙中找到台灣米出口的一點機會。

對於如何定位「銀川米」的消費者，梁美智有一套獨特見解。她提到，「銀川米」的有機種植，重在回饋土地、回饋環境，提供給契作農民的價格高，末端售價也高，「誰能成為目標消費者是很明確的，」為此，她常說，「銀川米」要鎖定閱讀型和學習型的消費者。