隱形冠軍／銀川米創辦人梁美智無為哲學 讀「老子」悟經營術

「銀川米」創辦人之一梁美智有一股豪爽氣質，她剖析自己是個「給方向，就會把它做到好」的人，「即使倒下去，也會想著做好」。

這樣一個「做什麼事都很努力」的梁美智，和先生賴兆炫一起就讀中興大學的農產運銷和農業經濟研究所，也跟著賴兆炫返回家鄉。創業前些年，頂著神農獎得主頭銜的賴兆炫經常接受採訪，但這些年，面對媒體和鏡頭的角色交給了梁美智，賴兆炫說：「她比我更擅長表達。」其實梁美智除了口條流暢，行銷點子更是一個接一個。

「米樂無為」是「銀川米」企業的slogan（標語），梁美智把老子說的「無為」二字，詮釋在種稻哲學上，順應自然有其道理。她舉例，有農民問她為什麼田裡的福壽螺愈撿愈多？她回答：「本來福壽螺一天只下一次蛋，可是你想消滅它，它可能就一天下兩次蛋，這是大地萬物的氛圍，你愈緊張，相對應的生物也會反撲 。」

最近「銀川米」正與故宮商量推出一款聯名商品，到底用什麼圖案與文字放在包裝上？梁美智和設計師傷透腦筋。後來她終於挑選到一幅宋朝麻雀叼食簍子裡食物的畫作。閒時正在讀「老子」的梁美智，靈機一動，得出了「一米一器，承天所授」八個字，她要設計師把這八個字寫在包裝設計上，「文化力就出來了。」梁美智很得意。

今年梁美智重返學校，到東華大學自然資源研究所唸博士班，她覺得人生經歷到了一個階段，想再往上看看另一個風景，「我突然覺得，拿博士對我而言，是非常有意義的事」。

她也跟先生打趣說道，自己正在走十年大運，正是容易得獎、考試容易過關的時候，「往前衝的時候到了，怎麼可以停下來？」