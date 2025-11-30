隱形冠軍／銀川米擁全台最大有機農場 收割即送 鮮度看得見

來自花蓮富里鄉的「銀川」有機米創辦人賴兆炫和梁美智夫婦是大學和研究所同班同學，除了擁有高學歷，也先後成為神農獎得主。他們現在帶領143位契作農民、種植340公頃稻田，是全台最大的有機農場，在永續道路上，「銀川米」也不斷樹立新標竿。

「銀川」是賴兆炫父親的名字，賴兆炫沿用作為創業品牌。這次梁美智受訪，並未從自家品牌稻米的產量、價格談起，她開宗明義便強調，「我們試圖把米這個行業加值再加值，希望『銀川米』與消費者，能不斷學習與對話」，「我們在成長，消費者也跟著成長」，這些話反映她與賴兆炫的理想。

創造溝通話題 刻畫品牌印象

今年7月初梁美智向環境部申請輔導計畫，評審問她：就是「米」而已，做這麼多事對銷售真的有幫助？她回答：「這是我們和消費者溝通的話題，話題連續，可以增加消費者對我們品牌的信任感。」

在富里產地，「銀川米」除了追求米的品質，也將環保路線作為第二個發展主軸。 她說，要經營農業品牌，老闆的想法、品牌核心價值很重要，如果老闆只將賺多少錢作為目標，「這個企業不會成長」，所以她常和年輕人說，「擁有一個信念才能讓你堅持到底」，如果只為了賺錢，那就是數字上多幾個零，很累。

賴兆鉉和梁美智的「信念」，起步並非一帆風順。「我一開始就做有機，整個廠掉在地上的米都是有機米，很貴，」梁美智毫不掩飾事業草創之初的艱難，「有時候真的要哭出來了」；後來，他們體會到「完整呈現想法，讓別人認同」成了最大挑戰。

「現在米的品牌實在太多了，」梁美智說，尤其「銀川米」置身東部，要讓消費者認識品牌並不容易，為了克服困境，銀川米試行了「鮮米即送」的點子。

採訪這天下午，梁美智指著兩輛停在米廠前的宅急便車，說這是今年的「鮮米即送」快遞，主要概念是稻子割完第二天烘乾，第三天碾出白米便由宅急便送往消費者手中，呈現在消費者的餐桌上，「好處是，米的水分不同，煮起來亮晶晶的」；如果稻穀儲存幾個月再碾製賣出，「它的鮮度會持續消失，水分愈來愈乾」，口感大不相同。

這個「鮮米即送」措施至今已經做了18年。對梁美智來說，農產品需要累積，不像時下流行商品，熱度過了便消失，每年要想新主題，為產品增添新意義。

銀川米的「鮮米即送」快遞，讓消費者可以吃到當季最新鮮的米。銀川米／提供

辦食農園遊會 落實寓教於樂

與消費者對話，且執行了12年的有機生活「食農園遊會」，正是梁美智口中每年求新求變的重點工作。每年有近千人參加，今年已進入第12個年頭，富里和周遭國中國小的師生都來，在20個主題攤裡，有16個教育攤，讓小朋友透過闖關活動學習新知，四個攤提供米食，例如米粉、米麵條。「我們每年選定的主題，一定是在農業發展上很重要的一個觀念，需要藉由這個活動影響更多人。」梁美智說，每年都會與學校老師、校長溝通，確定主題後再尋找資源加入，「我們都很認真討論，不是隨便擺擺攤！」

去年「食農園遊會」的主題是智慧農業，特別請來專門做氣候監測的「阿龜農業」，讓小朋友體會做農夫的科技感，也邀請國家公園、農改場的專家，介紹科技與環境的輔助關係，慈濟的代表談淨灘人，「我希望鄉下的孩子，學習的視野不要受限。」梁美智說。

今年10月9日舉行的園遊會主題，由東華大學自然資源與環境學系主導，以「2050淨零碳排四大解方」為主題，設計大地大富翁的闖關遊戲攤位，將抽象的氣候知識，轉化為小朋友可以理解並參與的實際行動。

她觀察到，很多鄉下孩子出去以後都不敢回來，「怕回來種田，太怕了，寧願在外面打零工也好」，但這些孩子土生土長「抗寒抗日」，寒流太陽都不怕，是最有能力接下地方農業、保護土地的一群生力軍。

梁美智期待，園遊會培養20年後的新農民，也許他們可以回來，成為不用農藥、不用化肥的淨零碳排實踐者，未來會買有機農場產出的「銀川米」。她堅持做下去，因為這就是一場奔向未來生產與消費者的園遊會。