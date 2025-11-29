黑沃咖啡邁入十周年里程碑 深化國際產區溯源管理

台灣連鎖精品咖啡領導品牌「黑沃咖啡(HWC Coffee)」自2016年創立以來，始終堅持「品質控管」與「產區溯源」核心理念。邁入第十個年頭之際，品牌持續深化與全球頂尖莊園的合作關係，透過建立完整的產區直源體系，為台灣消費者把關每一杯咖啡的品質與風味。

黑沃咖啡近年來積極與全球精品產區建立直源合作模式，透過透明的產區管理、穩定的供應鏈流程，以及第一手生豆採購，打造台灣咖啡市場中少見的溯源體系。這項堅持，不僅確保咖啡豆的新鮮度與品質穩定性，更讓消費者能清楚追溯每一杯咖啡的來源與故事。

今年，黑沃咖啡特別安排世界級咖啡處理法先驅，同時也是黑沃莊園莊主Graciano Cruz來台，展開台北、台中、花蓮三地巡迴交流，吸引眾多咖啡專業者與愛好者熱烈參與。其中花蓮市政府場次更湧入超過百位民眾，場面盛況空前，充分展現台灣咖啡愛好者對於產區知識的高度關注。

台中場今(29)日在台中市青河店登場，也吸引不少民眾到場。Graciano Cruz為精品咖啡業界極具代表性的重要影響者，此行針對咖啡處理技術、永續耕作模式、國際風味趨勢進行深度交流，讓台灣業界與黑沃團隊能更直接掌握產區最新發展動態，並將國際級的專業知識帶入台灣咖啡產業。

黑沃咖啡創辦人林佩霓表示，邀請莊園主親自來台交流已成為品牌每年的重要傳統，「透過與莊園主面對面對話，我們不僅能精準掌握豆種表現，更能同步為台灣市場帶回品質更高、故事性更強的獨家風味咖啡。」

特別是黑沃花蓮門市甫於近期開幕，此次特別安排花蓮巡迴於門市及市府各舉辦一場，展現品牌深耕在地、服務全台的決心。

林佩霓長期深入全球咖啡產區，多次受邀擔任國際咖啡賽事評審，於巴拿馬、中美洲、非洲等產區與莊園主第一線評鑑咖啡，親自挑選優質批次。今年更實地參與多場國際盃賽杯測，致力將全球最新鮮的精品風味帶回台灣。

林佩霓強調：「黑沃的使命從來不只是在台灣賣咖啡，而是把世界最好的咖啡找回來，帶給每一位支持黑沃的消費者。我們相信，唯有親自走進產區、親手評鑑，才能真正為品質把關。」這份對品質的堅持，也是黑沃咖啡能在競爭激烈的市場中脫穎而出的關鍵。

隨著企業客戶需求持續成長，黑沃近年將客製化咖啡服務全面升級。除了既有的客製印刷、品牌包裝、企業禮贈等方案，今年更推出「專屬風味挑選」創新服務，邀請企業客戶從黑沃直源的全球精品咖啡豆中挑選獨家風味，打造真正專屬於企業的限量咖啡產品。

此項創新服務，讓黑沃成為台灣少數能將品牌設計、咖啡風味與產地溯源三者，完整整合的企業咖啡合作夥伴，成功吸引多家跨產業品牌攜手合作，共同創造獨特的品牌價值與消費體驗。

邁向第十年，黑沃咖啡從台灣出發，成功跨足馬來西亞、汶萊等海外市場，全球門市據點超過130家，並持續擴大國際佈局。