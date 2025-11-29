賴總統：全力打造青年友善國家 從住房、教育到創業完整支持下一代

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導

賴清德總統近日與青年代表座談時表示，政府正以「讓青年住得起、學得好、創業與就業都有機會」為核心，推動一系列政策，目標是打造更友善的新世代發展環境。他強調，青年是國家未來，政府所追求的更理想的臺灣，也必須來自與年輕世代的對話，共同把不完美的社會一步步改善。

賴總統指出，青年最在意的首先是「住」。政府目前編列300億元推動租屋補貼，已有七十多萬名學生及社會新鮮人受惠；就讀大學若住宿舍，每學期也可獲約5,000元補助。對想買房的青年族群，則提供購屋貸款利息補貼，搭配社會住宅持續興建，盼逐步降低居住負擔。

在教育方面，賴總統強調，政府目標很清楚：任何孩子不應因家庭條件而放棄受教機會。目前高中職公私立全面免學費，私立大學生一年補助3萬5千元；低收入戶加碼至每年5萬5，中低收入戶補助5萬。另高等教育深耕計畫五年投入900億元，協助大學提升教學品質、強化國際競爭力。

對於即將進入職場的青年，賴總統表示，政府正透過「學用接軌」縮短落差，並推動校園育成中心、創業加速器等資源。他並提到，林口世大運選手村已轉型為青年創業基地，提供空間、輔導與資金。行政院亦設有天使基金，近期再匡列百億元鎖定數位與淨零領域，希望形成「新創雨林生態系」，讓年輕人敢創業、創得起。

在就業環境部分，賴總統強調，政府已連續十年調高基本工資，也同步推動軍公教加薪，使經濟成長由全民共享。「企業賺錢，員工也要受惠，這是我們的目標。」他說。

賴總統也談到稅負改革。以目前制度，一般單身者年收入62萬元免稅；育有兩名五歲以下子女的四口之家，年收入164萬元免稅；若為三代同堂，免稅額度更達212萬元。他表示，「在減輕家庭負擔上，臺灣做得不比美國差。」

他並以美國近期地方選舉為例指出，紐約市長提出「公車免費、降低租金」兩大政見，而台灣的TPASS統一票證涵蓋公車、火車與捷運，使通勤負擔大幅下降；租金補貼也已多年制度化，對青年支持更全面。

賴總統強調，臺灣的確仍有未盡完善之處，但從國際比較來看，許多國家都高度肯定臺灣的社會制度。他表示，政府會持續聽取年輕人的意見，把政策調整得更貼近需求，共同讓未來的臺灣比現在更好。

「青年是國家的未來，也是國家進步的力量。」賴總統說，政府會持續透過教育、居住、就業、創業等全方位政策，打造更具希望的臺灣。

