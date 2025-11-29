推動永續獲肯定 台灣中油獲頒「亞洲頂尖永續倡議者獎」

台灣中油公司26日勇奪2025年台灣企業永續獎（TCSA）6項大獎；此外，27日晚間揭曉的亞洲卓越企業暨永續發展獎（ACES Awards），台灣中油因珊瑚保育行動而獲頒「亞洲頂尖永續倡議者獎」，同時因為連續7年得獎，主辦單位特別頒發最高榮譽「ACES 黑金藝術家雙子座獎」，是亞洲第一個獲此殊榮的企業，彰顯台灣中油深耕永續成果獲得國內外高度肯定。

台灣中油長期深耕性別平等、人權維護與社會共融等面向，包括打造安全健康及性別友善的職場環境、推動愛心加油站以保障身心障礙者勞動權益、舉辦綠巨龍生態小旅行落實弱勢關懷及環境共融等實際作為；此外，因應淨零趨勢積極投入地熱、氫能等潔淨能源開發。上述具體作為獲得TCSA評審肯定，26日頒獎典禮由副總經理羅博童代表受獎，台灣中油獲頒4項永續單項績效獎，包括「人權實踐與發展領袖獎」、「性別平等領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「氣候領袖獎」，以及「台灣百大永續典範企業」與「永續報告獎－金級」共6項大獎，展現台灣中油長期致力ESG的具體成果。

「2025 亞洲卓越企業暨永續發展獎」（2025 Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards, ACES Awards）27日晚間在印尼峇里島舉行頒獎典禮，台灣中油以「珊瑚生態守護者—永安與深澳珊瑚保育計畫」脫穎而出，榮獲「亞洲頂尖永續倡議者獎」，由副總經理廖惠貞代表受獎。該計畫以透明永續揭露為基礎，成功推動液化天然氣（LNG）設施與港區逐步轉型為海洋生態保育場域，並導入人工智慧（AI）監測技術、辨識與環境監測系統，結合學術單位即時掌握珊瑚健康與產卵週期，至今已成功移植74種珊瑚、220群珊瑚群落，並復育珍稀的柴山多杯孔珊瑚及極危的日本軸孔珊瑚，展現能源開發與生態永續的平衡成果。

由於連續7年獲獎，台灣中油獲主辦單位頒發最高榮譽「ACES 黑金藝術家雙子座獎」，是亞洲首家獲此殊榮的企業，ACES理事會並給予「以創新思維結合環保實踐，成功將工業設施轉化為自然共生場域，為亞洲企業永續發展立下典範」的肯定。

台灣中油表示，將持續推動能源轉型及深化海洋生態研究等各種永續作為，以具體行動落實聯合國永續發展目標，打造綠色能源與藍色海洋的共榮願景。