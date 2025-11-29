聽新聞
台船「海鯤軍艦」 完成第五次浮航測試
台船（2208）承造「海鯤軍艦」，已於28日晚上完成連續兩日實施海上浮航測試，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。
台船公司陳政宏董事長表示，「韌性新防衛，台船已就位」，強調公司將持續積極配合政府政策，加強國際合作，提升軍艦技術，研製無人船艇，厚植國防軍工產業的量能，帶動供應鏈發展，增強防衛韌性，為國家建構可恃而有效的防衛戰力。
台船營運面再傳好消息，法人分析，台船第3季已經轉虧為盈，每股稅後純益0.05元，累計前三季仍虧損。隨著2026年商船開始交船，再加上無人船新業務發展，營運有望愈來愈好。
台船未來會積極爭取無人船訂單，成推升未來營收、獲利成長新動能。
