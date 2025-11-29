快訊

李靚蕾回來了！斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

快檢查…美國人今年最常用密碼前20名 最容易被破解

假不嫌多！投票日前一天也要放假 民進黨團正式提案

聽新聞
0:00 / 0:00

台船「海鯤軍艦」 完成第五次浮航測試

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「海鯤軍艦」完成第五次浮航測試。台船提供
「海鯤軍艦」完成第五次浮航測試。台船提供

台船（2208）承造「海鯤軍艦」，已於28日晚上完成連續兩日實施海上浮航測試，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。

台船公司陳政宏董事長表示，「韌性新防衛，台船已就位」，強調公司將持續積極配合政府政策，加強國際合作，提升軍艦技術，研製無人船艇，厚植國防軍工產業的量能，帶動供應鏈發展，增強防衛韌性，為國家建構可恃而有效的防衛戰力。

台船營運面再傳好消息，法人分析，台船第3季已經轉虧為盈，每股稅後純益0.05元，累計前三季仍虧損。隨著2026年商船開始交船，再加上無人船新業務發展，營運有望愈來愈好。

台船未來會積極爭取無人船訂單，成推升未來營收、獲利成長新動能。

「海鯤軍艦」完成第五次浮航測試。台船提供
「海鯤軍艦」完成第五次浮航測試。台船提供

台船 軍艦 董事長

延伸閱讀

台船「海鯤軍艦」測試順利

海鯤艦完成浮航測試 台船：後續依計畫實施潛航測試

公開嗆罵台船董座「掏空公司養小三」 海軍前顧問郭璽遭起訴

影／海鯤號潛艦交船倒數計時 直擊今破浪出海測試

相關新聞

饗食天堂、饗饗、旭集全面喊漲！集團一口氣調漲五品牌

餐飲成本結構持續上升，饗賓餐旅集團宣布將於2026年1月1日同步調整旗下五個吃到飽品牌價格，包括「饗饗」、「旭集」、「U...

台船「海鯤軍艦」 完成第五次浮航測試

台船（2208）承造「海鯤軍艦」，已於28日晚上完成連續兩日實施海上浮航測試，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依...

全台首見！台中工具機暨智慧製造展導入「AI導覽」 掃碼問答通全球

「台中工具機暨智慧製造展」11月26日起連四天在台中國際會展中心TICEC登場，今天是最後一天，匯集近250家指標廠商，...

南亞攜日企大廠日東紡 攻特殊玻纖布

近年來AI應用迅速崛起，帶動特殊玻纖布需求大幅攀升，市場供不應求的情況日益明顯。南亞因應新趨勢，昨（28）日宣布與日本特...

1千元當「股東」 虎尾花生股東人數8年翻10倍

雲林縣是國內花生最大產區，虎尾鎮是主產地之一，為推廣在地優質花生，農會8年前起開放各地民眾「認股」當花生田股東，可實際體...

華信ATR新機環保抵台 國內航線首家添加永續航空燃油　

華信航空自購的ATR新機昨午抵達松山機場，航機編號B-16865。為響應節能減碳，B-16865新機從法國ATR交機中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。