1千元當「股東」 虎尾花生股東人數8年翻10倍

雲林縣是國內花生最大產區，虎尾鎮是主產地之一，為推廣在地優質花生，農會8年前起開放各地民眾「認股」當花生田股東，可實際體驗採收樂趣，股東人數從百餘人成長到今年已逾千人，今一千多名來自各地的股東下鄉雲林採花生，感受農民豐收喜悅，總幹事蔡武吉表示，盼藉此擦亮「虎霸王」花生品牌。

雲林縣是國內花生主要產地，種植面積超過1.4萬公頃，產量占全國8成，近日進入採收期，蔡武吉表示，今年花生產量持平，虎尾產地收購價每台斤約45元，價格穩定。

虎尾農會為推廣花生，與農民契作履歷花生，面積已逾200公頃，並推出自有品牌「虎霸王」系列產品，為讓各地民眾認識虎尾花生產業，8年前農會首度開放民眾「認股」當花生田股東。

蔡武吉說，一千元可認一股8坪大的花生田，開放4人體驗採收、品嘗在地美食，最初0.1公頃花生田僅有股東100多人，至今股東已逾千人，認股面積達0.4公頃，今來自新北、台中、台南等地的股東齊聚採收，才剛採收完，已有民眾迫不及待想要報名明年繼續當「股東」。