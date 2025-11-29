TPASS 2.0常客優惠再升級 客運業者加碼登錄送

交通部為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，自114年12月1日起升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，針對91條中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部國道客運路線）每月搭乘達指定次數，最高可回饋乘車金額30%，其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。

為鼓勵民眾加入TPASS 2.0+常客優惠，並搭乘中長途國道客運，公路局協調客運業者將自114年11月29日起於北中南各大轉運站辦理加碼登錄送活動，並於現場提供回饋說明及協助登錄，參加現場互動及完成登錄即可獲得精美小禮物，歡迎還沒有加入TPASS行列的民眾踴躍參加。

公路局進一步說明，TPASS 2.0+方案除針對中長途國道客運設計不同回饋條件讓返鄉或遠行乘客可輕鬆累積回饋次數外，亦同步開放使用電子支付方式（悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay）納入累計，即日起可至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄成為TPASS 2.0+常客優惠會員，114年12月起將自完成登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月25日將由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。

如為電子票證使用者，可比照之前TPASS 2.0方式至各票證公司記名專區記名登錄，先前已完成記名登錄之電子票證則無須另外登錄，領取回饋金方式則於次月25日起可至四大超商櫃台由店員協助，或至臺北捷運各站（悠遊卡售卡加值機）或票證公司APP靠卡領取回饋。

公路局最後表示，TPASS政策從1.0定期票（月票）到2.0通勤常客優惠到2.0+國道常客優惠，都是希望透過便利的票證服務與回饋優惠，鼓勵大家使用公共運輸，一起為節能減碳及永續淨零盡一份心力，歡迎大家多加利用。

國光客運表示，配合交通部公路局規劃今年12月起推出的TPASS 2.0+常客優惠案，乘客搭乘國光客運30條行駛里程70公里以上的中長程國道客運路線可享有TPASS 2.0+優惠，每月搭2次回饋15％、4次以上回饋30％，每月每卡回饋上限2500元，若再加上大節日連假6折優惠，以台北往嘉義路線來說，原票假為一張467元，同一連假內購買4張票加上回饋金，平均票價最低為196元、等於打42折