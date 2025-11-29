快訊

「辦路跑不先商量」中央蹭淡江大橋 2個月內2度吃侯友宜豆腐

頂呱呱《鬼娃恰吉》第二波聯名登場！從從容容吃起來

沒喝咖啡大腦就開不了機無法做事？醫警告「身體已發出SOS訊號」

TPASS 2.0常客優惠再升級 客運業者加碼登錄送

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，自114年12月1日起升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，針對91條中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部國道客運路線）每月搭乘達指定次數，最高可回饋乘車金額30%，其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。

為鼓勵民眾加入TPASS 2.0+常客優惠，並搭乘中長途國道客運，公路局協調客運業者將自114年11月29日起於北中南各大轉運站辦理加碼登錄送活動，並於現場提供回饋說明及協助登錄，參加現場互動及完成登錄即可獲得精美小禮物，歡迎還沒有加入TPASS行列的民眾踴躍參加。

公路局進一步說明，TPASS 2.0+方案除針對中長途國道客運設計不同回饋條件讓返鄉或遠行乘客可輕鬆累積回饋次數外，亦同步開放使用電子支付方式（悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay）納入累計，即日起可至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄成為TPASS 2.0+常客優惠會員，114年12月起將自完成登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月25日將由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。

如為電子票證使用者，可比照之前TPASS 2.0方式至各票證公司記名專區記名登錄，先前已完成記名登錄之電子票證則無須另外登錄，領取回饋金方式則於次月25日起可至四大超商櫃台由店員協助，或至臺北捷運各站（悠遊卡售卡加值機）或票證公司APP靠卡領取回饋。

公路局最後表示，TPASS政策從1.0定期票（月票）到2.0通勤常客優惠到2.0+國道常客優惠，都是希望透過便利的票證服務與回饋優惠，鼓勵大家使用公共運輸，一起為節能減碳及永續淨零盡一份心力，歡迎大家多加利用。

國光客運表示，配合交通部公路局規劃今年12月起推出的TPASS 2.0+常客優惠案，乘客搭乘國光客運30條行駛里程70公里以上的中長程國道客運路線可享有TPASS 2.0+優惠，每月搭2次回饋15％、4次以上回饋30％，每月每卡回饋上限2500元，若再加上大節日連假6折優惠，以台北往嘉義路線來說，原票假為一張467元，同一連假內購買4張票加上回饋金，平均票價最低為196元、等於打42折

國道客運 國光客運

延伸閱讀

蹭淡江大橋 中央2個月內2度吃侯友宜豆腐

TPASS 2.0常客優惠再升級 國道客運業者加碼登錄送

TPASS 2.0升級版12月上路 國光客運30條路線適用回饋

淡江大橋明年五月通車 公路局規劃五大體驗活動

相關新聞

獨／桃園機場北登機廊廳時程明朗 拚12月1日開放 首批旅客早上可登機

全長738公尺、挑高達13公尺的第三航廈北登機廊廳，近日正緊鑼密鼓進行最後階段的確認與演練作業，桃機公司證實，目前已成立...

台鐵施工平溪線停駛 今起試辦「鐵道合法放天燈」

上月底強降雨台鐵平溪線邊坡崩落，全線停駛至明年1月30日，台鐵在平溪線停駛期間，今天起特定時段，試辦開放十分、平溪、菁桐...

放晴回暖！明晨恐輻射冷卻陡低溫 下周二午後劇烈變天轉濕冷

東北季風周末明顯減弱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，風向逐漸轉為偏東風，天氣逐漸趨於...

TPASS 2.0升級版12月上路 國光客運30條路線適用回饋

TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案12月起上路。國光客運今表示，配合交通部政策，乘客搭乘國光客運30條行駛里程70...

新竹關西10.5度低溫 鄭明典：輻射冷卻的影響

今天清晨冷颼颼，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫出現在新竹縣關西工作站測站，今天清晨5時25分出現10.5度低...

無心跳器捐 新指引擬年底完成

今年六月宜蘭某醫院爆出「心臟停止死亡後器捐」爭議，該案被質疑捐贈者在仍接著葉克膜、心跳未停止情況下，要求檢警相驗，並準備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。