全台首見！台中工具機暨智慧製造展導入「AI導覽」 掃碼問答通全球

「台中工具機暨智慧製造展」11月26日起連四天在台中國際會展中心TICEC登場，今天是最後一天，匯集近250家指標廠商，吸引各國買家參觀，場館更首度啟用「AI智慧導覽機」，支援9種語言服務，成為全台首座導入AI導覽的展覽館。

這次展會以工具機、智慧製造、自動化設備與工業4.0為核心主軸，匯集近250家指標性廠商參與、近600個攤位，完整展示CNC工具機、自動化機械、精密切削部件、智慧製造解決方案等多項最新技術與應用，打造一站式專業交流與商務拓展的多元化平台。

營運TICEC的外貿協會說，這次展會中，TICEC首度導入AI智慧導覽機，成為全台第一座應用AI導覽設備的展覽館。AI導覽機支援中、英、日、韓、法、德、西、義、阿拉伯文等9種語言，參訪民眾可透過語音提問，或掃描QR code以手機獲取展區資訊。這項創新不僅有效分散傳統服務台人流，更讓外籍人士能迅速熟悉展場，大幅優化觀展體驗。

參展廠商反映，這次展會延續上月五金展的熱度，新場館的光線明亮、動線流暢，獲得產業界高度肯定，也大幅提升了展示效果與洽談效率。

外貿協會統計，TICEC啟用後展現強大磁吸效應，2026年首年度已排定超過51場專業及消費性展覽，將創下全台展館啟用首年的最高場次紀錄。

外貿協會副秘書長邱揮立指出，中台灣產業聚落密集，隨著TICEC落成，台中將來有望成為具有潛力的國際會展都市。

TICEC主任吳春見說，明年將迎來多場大型國際展覽，包括「TMTS台灣國際工具機展」，預期帶動周邊商務、旅宿與觀光需求，並強化產業在全球供應鏈的能見度，並將為中台灣注入強勁經濟動能。