華信ATR新機環保抵台 國內航線首家添加永續航空燃油
華信航空自購的ATR新機昨午抵達松山機場，航機編號B-16865。為響應節能減碳，B-16865新機從法國ATR交機中心飛渡返台過程中，特別使用添加30％生質燃油之永續航空燃料（SAF），也成為國籍航空中國內航線首創添加永續航空燃油的航空公司。
B-16865在法國土魯斯ATR原廠完成交機後，11月24日從法國出發，沿途飛航經過埃及、阿布達比、印度、曼谷，於昨天下午4時順利抵達台北松山機場。華信航空董事長陳大鈞、總經理莊明哲親自前往接機，台北航空站主任鄭堅中等人到場祝賀，松山機場也特別為這架嶄新ATR飛機舉行象徵好運的灑水儀式。
華信航空以ATR機隊飛航金門、澎湖、馬祖離島航線以及台東、花蓮本島航線。本次規畫引進3架新機，為航機汰舊換新，除今日抵達的B-16865新機外，12月及明年初將再引進2架ATR新機。此外，為增加國內航線運能，提供旅客更密集便捷的飛航服務，華信航空預計再引進第13架ATR新機，規畫明年第二季起投入營運，有效提升整體機隊運能。
華信航空說，B-16865新機配備升級新型發動機，具備高效、節油及低排碳等優點，節省至少3%的燃油消耗、減少二氧化碳排放量，顯現華信航空對環保減碳的重視。ATR新機裝置全新設計空調系統，優化空調系統效能及降低能耗，在客艙空調循環系統方面，更加裝高效率空氣微粒子過濾網，可強化客艙空氣品質及維護旅客健康。
