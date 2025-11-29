快訊

iOS 26通話篩選意外「讓iPhone陷入大麻煩」！他曝這1情形遇到超恐慌

告別19年「飛碟晚餐」陳揮文證實被離職！感念給自主空間：我無以回報

明年起勞保年金滿65歲才能領？達成2條件 最早提前5年領

華信ATR新機環保抵台 國內航線首家添加永續航空燃油　

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
華信航空ATR新機B-16865抵達松山機場，受到熱烈歡迎。圖／華信航空提供
華信航空ATR新機B-16865抵達松山機場，受到熱烈歡迎。圖／華信航空提供

華信航空自購的ATR新機昨午抵達松山機場，航機編號B-16865。為響應節能減碳，B-16865新機從法國ATR交機中心飛渡返台過程中，特別使用添加30％生質燃油之永續航空燃料（SAF），也成為國籍航空中國內航線首創添加永續航空燃油的航空公司。

B-16865在法國土魯斯ATR原廠完成交機後，11月24日從法國出發，沿途飛航經過埃及、阿布達比、印度、曼谷，於昨天下午4時順利抵達台北松山機場。華信航空董事長陳大鈞、總經理莊明哲親自前往接機，台北航空站主任鄭堅中等人到場祝賀，松山機場也特別為這架嶄新ATR飛機舉行象徵好運的灑水儀式。

華信航空以ATR機隊飛航金門、澎湖、馬祖離島航線以及台東、花蓮本島航線。本次規畫引進3架新機，為航機汰舊換新，除今日抵達的B-16865新機外，12月及明年初將再引進2架ATR新機。此外，為增加國內航線運能，提供旅客更密集便捷的飛航服務，華信航空預計再引進第13架ATR新機，規畫明年第二季起投入營運，有效提升整體機隊運能。

華信航空說，B-16865新機配備升級新型發動機，具備高效、節油及低排碳等優點，節省至少3%的燃油消耗、減少二氧化碳排放量，顯現華信航空對環保減碳的重視。ATR新機裝置全新設計空調系統，優化空調系統效能及降低能耗，在客艙空調循環系統方面，更加裝高效率空氣微粒子過濾網，可強化客艙空氣品質及維護旅客健康。

華信航空ATR新機B-16865接受象徵好運的灑水儀式。圖／華信航空提供
華信航空ATR新機B-16865接受象徵好運的灑水儀式。圖／華信航空提供

華信 松山機場 航線 華信航空

延伸閱讀

ANA航空教室首度向大學生開放 登上僅在日本國內飛航的767客機

攝影師101禁航區飛無人機不理罰款 怕台積電股票被查扣急繳清

比雙11省更多！頂呱呱「炸雞桶」現省282元 招牌台味「雞腿、雞翅、呱呱包」都吃得到

完全不怕高清特寫！山下智久空降松山機場「秀40歲驚人顏值」

相關新聞

南亞攜日企大廠日東紡 攻特殊玻纖布

近年來AI應用迅速崛起，帶動特殊玻纖布需求大幅攀升，市場供不應求的情況日益明顯。南亞因應新趨勢，昨（28）日宣布與日本特...

華信ATR新機環保抵台 國內航線首家添加永續航空燃油　

華信航空自購的ATR新機昨午抵達松山機場，航機編號B-16865。為響應節能減碳，B-16865新機從法國ATR交機中心...

中華電11度奪世界品牌獎

中華電信品牌再度躍升國際舞台。英國世界品牌論壇（World Branding Forum）近日公布「2025-2026世...

OKmart 將停收「蝦皮」境內包裹

OKmart昨（28）日在官網宣布，將調整與蝦皮購物之物流合作模式，自2026年1月1日起，全台798間門市將停止提供蝦...

企業生日快樂／公勝保經 當客戶的Only One

2025年是壽險市場承先啟後的關鍵時刻，成立32年的興櫃公司公勝保經以穩健的步伐屢創佳績。公勝保險經紀人成立於1993年...

企業生日快樂／公勝保經轉型升級 創造差異化

台灣壽險業2026年接軌IFRS17與ICS2.0，未來如何穩健經營成為一大挑戰，公勝保經董事長蔡聖威表示，未來不確定性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。