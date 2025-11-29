中華電11度奪世界品牌獎

中華電信（2412）品牌再度躍升國際舞台。英國世界品牌論壇（World Branding Forum）近日公布「2025-2026世界品牌獎」得獎名單，中華電信第11度榮獲「年度品牌獎：台灣最佳電信業者」（Brand of the Year Awards: Telecommunication - Mobile in Taiwan），是台灣電信品牌中唯一獲得國家級獎項的業者，是過去12年來獲「世界品牌獎」次數最多的台灣企業，中華電信品牌實力備受國際肯定。

「世界品牌獎」（2025-2026 World Branding Awards）是全球品牌領域極具代表性與公信力的重要獎項，每年依據「企業品牌價值」、「消費者線上票選」及「消費者市場調查研究」進行評選。今年受評企業超過1,000家、橫跨全球66個國家，透過逾9萬名消費者票選，最終最具代表性的品牌不到百家，競爭激烈。

中華電信是台灣電信業領導品牌，全力打造涵蓋海纜、光纖、行動通訊、微波與衛星的「海、地、星、空」多層次網路，行動網路屢獲國際權威測速機構Opensignal與Speedtest台灣行動網路體驗報告多項冠軍；固網寬頻的HiNet光世代於東方線上「2025年家用寬頻品質滿意度調查」榮獲17項指標第一，拿下「網路體驗最佳品牌」。

中華電信指出，以「雲、網、安」整合優勢，提供企業級雲端平台、企業專網、AI資料中心（AIDC）及資安防護，並以AI賦能政府與企業，加速數位轉型，打造產業生態系，更將服務拓展至美國、歐洲、日本、新加坡及東南亞，強化台灣在全球市場的競爭力。

中華電信以「內服外用」策略推展AI應用；對內，從客服體驗、網路維運到組織營運全面優化，提升品牌競爭力。對外，將AI能量延伸智慧客服、科技執法、智慧航港、智慧醫療、智慧建築、智慧交通、智慧安防、資安防護、節能減碳等場域，助攻政府救災與打詐，服務橫跨電信、金融、製造、交通、醫療及政府等產業。