OKmart 將停收「蝦皮」境內包裹

OKmart昨（28）日在官網宣布，將調整與蝦皮購物之物流合作模式，自2026年1月1日起，全台798間門市將停止提供蝦皮平台「境內包裹寄件與取件服務」，但「境外（跨境）包裹取件」仍持續合作，且服務規模將進一步擴大。此為雙方基於營運規劃與物流資源重新配置所做出的策略調整，其他電商平台境內包裹寄取件服務不受影響。

OKmart指出，隨著近年網購平台逐步建構自有物流據點，電商包裹多由平台體系吸收，消費者對超商寄取件需求相對下降，超商在包裹量與門市營運效益之間的平衡已出現挑戰。在此市場結構轉變下，雙方達成共識於合約期滿後終止蝦皮境內包裹合作。

為協助買賣雙方順利過渡，OKmart透露，2026年1月1日23時59分59秒前申請的寄件單號，仍可於1月1日至1月4日期間至OKmart寄件；若買家於2026年1月1日後收到OKmart到店簡訊，也可照常取件。