南亞攜日企大廠日東紡 攻特殊玻纖布

近年來AI應用迅速崛起，帶動特殊玻纖布需求大幅攀升，市場供不應求的情況日益明顯。南亞（1303）因應新趨勢，昨（28）日宣布與日本特殊玻纖領導大廠日東紡（Nittobo）攜手，共同進行特殊玻纖布策略合作，透過強強聯手、產能互補方式共同擴大供應能量，滿足快速成長的市場需求。

南亞長期深耕電子材料製造領域，玻纖布、銅箔、環氧樹脂及銅箔基板等產品的產能全球排名名列前茅，製造技術及品質深受國際大廠肯定。

此次日東紡選擇與南亞攜手合作，協助生產特殊玻纖布；公司將憑藉累積深厚的製造技術及完整的海內外布局，迅速且高效地滿足日東紡對高品質特殊玻纖布的需求。預計至2027年，日東紡供應市場的特殊玻纖布中，將有20%由南亞協助織造。

日東紡在全球特殊玻纖布供應鏈居於領導地位，除了生產合作之外，日東紡亦將長期並且穩定地供應南亞「第二代低介電玻璃原紗（NER）」關鍵原料，有助於強化南亞高階銅箔基板產品的核心競爭力，以及加速布局先進電子材料市場。

而南亞與日東紡的策略合作，不僅是雙方在電子材料事業的重要里程碑，更將透過產能互補、技術協同與穩定原料供應，創造雙贏效益，進一步提升整體經營績效。

南亞將以此合作為基礎，持續深耕高階電子材料市場，為股東創造長期穩健的價值。

法人分析，南亞由於受惠電子材料在印刷電路板（PCB）領域深度布局，並積極擴展各項高階規格產品，包括玻纖布已進入Low-DK3開發階段，銅箔也朝向HVLP4規格發展，銅箔基板也有M9產品在認證階段，均成為提升獲利表現的關鍵。

台塑企業總裁暨南亞董事長吳嘉昭日前在台塑運動會上曾表示，今年第4季因淡季影響表現仍不確定，明年展望應會較佳，整體應著重獲利而非營收，其中電子材料業務將發揮更大功能，對集團貢獻顯著。