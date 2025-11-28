SCFI指數終止連三跌

運價指數終止連三跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（28）日出爐，指數上漲9.57點至1,403.13點，周漲幅0.69%，四大航線除遠東到美西線微下跌外，其餘都上漲。國內的物流業者分析，運價要等到中國大陸趕農曆年前出貨才有望出現較大的變動。

國內的物流業者指出，時序已接近聖誕節及新年假期，整體出貨動能偏弱，目前大陸整體裝載率大約僅有70%至90%，需求仍在低檔徘徊；不過，歐、北美線已經連續三周下滑，短期內出現跌深反彈小幅上漲走勢；推估要到12月中、下旬，因華人農曆春節前大陸地區的出貨潮開始，推估運量跟運價才會有較明顯的變化。

12月遠洋線進入淡季，近洋線的市場需求進入旺季，只要近洋線需求夠好，將減緩北美線進入淡季的壓力；業界認為2026年全球貨櫃輪都要看紅海臉色，新一輪節能船競爭成勝出關鍵，也成為長榮 （2603）、陽明、萬海營運成績能否脫穎而出重要關鍵。