快訊

「我準備好了」楊瓊瓔宣布參選台中市長 江啟臣、何欣純皆回應

被利用？石破茂稱尊重北京「台灣是中國一部分」看法 陸駐日使館轉發

甜蜜接吻！邱澤哽咽、許瑋甯淚崩 「牽著妳的手直到化成灰燼」誓詞曝光

面對地緣政治與網攻挑戰 民航局：航空保安需前瞻布局、跨域合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

「2025航空保安研討會」28日登場，民用航空局長何淑萍指出，因應國際情勢，以風險為導向，強化制度整合與韌性，是未來航空保安的課題，期許各方共同合作，一起為航空保安作業展現責任與貢獻。

民航局表示，本次研討會以「航空保安全球觀點」出發，並延伸探討「航空保安的未來展望」、「貨物保安」及「地勤與維修廠保安」等議題。研討會邀請中華航空（2610）、長榮航空（2618）、星宇航空（2646）、航空警察局、桃園國際機場股份有限公司、華儲公司、榮儲公司、遠雄自由貿易港區公司、桃勤公司、長榮航勤公司以及長榮航太公司等單位共同參與，前中央警察大學教授汪毓瑋、航警局副局長陳錦文也分享國際經驗與實務案例。

何淑萍表示，近年全球局勢動盪，戰爭、區域衝突、恐怖攻擊與跨國犯罪風險升高，航空運輸因高度國際化的特性始終位於風險最前線。IATA研究亦指出，2040年航空保安將面臨更為複雜的威脅，包括地緣政治變動、恐怖主義與內部威脅持續存在、網路攻擊快速演進，以及生化武器、無人機和貨運保安鏈脆弱點等新興風險。這些趨勢都提醒我們，航空保安不僅要防範既有風險，更須面對跨領域、快速變化的多重挑戰。

會中，華航分享了航空業內部威脅造成之非法干擾行為，長榮分享地緣政治衝突對航空安全及保安的威脅，星宇分享民航領域的新興網路威脅與未來防禦對策，航警局分享AI導入機場安檢之運用，展現我國在面對航空保安威脅風險時，能持續與國際接軌，強化航空保安作為。

何淑萍表示，在如此高度不確定的環境下，前瞻視角與靈活管理更形重要。民航局近年積極推動風險導向（Risk-based）航空保安管理，並與航警局、航空公司、貨站、地勤與維修廠緊密協作，強化制度整合與韌性。同時，我們也持續與國際組織與合作夥伴交換資訊與經驗，確保國家航空保安體系與國際標準同步提升。

何淑萍強調，航空保安是一條緊密串連的安全鏈，從旅客查驗、機場營運、貨運檢查，到地勤與維修流程，每一個細節都攸關整體安全。而航空保安最重要的是保安文化的建立，除了努力建立自己的保安文化，也要透過交流分享，並積極參與國際組織與國際活動。

民航局表示，航空保安不是靜態目標，而是持續追求卓越的過程，汲取各方經驗，以因應瞬息萬變的國際情勢及恐怖主義威脅，未來民航局也將持續與航空保安從業夥伴共同努力，彼此合作，在航空保安與旅運便捷之間取得平衡，為旅客提供安全與便利的服務。

長榮航空 民航局 地緣政治

延伸閱讀

歐債商品 甜蜜點浮現

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

鄭智化「連滾帶爬」登機風波後 陸民航局要求加強身障者服務保障

空服工會要求民航局召開修法公聽會 落實監管航空業

相關新聞

政策壓抑11月房市卻回溫了 專家：市場這兩類人在買房

台灣房屋集團統計11月旗下門市交易量，各縣市買氣表現皆有起色，七都月增7.8%，年減4.9%，觀察各都表現，雙北、桃園、...

大同家庭日送逾百台iPad、再抽65吋電視 總座張松鑌盼打造下一個榮景

大同（2371）公司暨旗下關係企業日前於台北兒童新樂園盛大舉辦年度家庭日活動，活動特別規劃星光包場，並安排豐富的舞台表演...

年底購屋旺季、新青安房貸鬆綁 房市買氣小幅回升

永慶房產集團28日發布11月旗下門市交易量，全台月增3%、年增7%，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，年底購屋旺季來臨，加...

OKmart今年鮮食成長5成 民生快消結合農易送EXPRESS業績翻倍

OKmart自去年8月起即聚焦鮮食升級與在地供應鏈整合，今年以來呈現亮眼成績，包括鮮食與餐食整體業績年增51%，顯示策略...

SCFI運價指數終止連3跌 周漲幅0.69%

運價指數終止連3跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於28日出爐，指數上漲9.57點至1,403.13點，周漲...

虹光集團大擴張 布局跨國資產、城市生活娛樂、企業商辦

虹光集團宣布啟動「三軌布局」策略，包含雅加達核心區服務式公寓的投資與翻修、台北大直與永康兩大據點的虹光 LIVE 餐飲休...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。