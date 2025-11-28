老字號盛香珍果凍成偉食品 投資逾10億台中擴產能

以「盛香珍」果凍著名的成偉食品加碼投資台灣，經濟部投資台灣事務所今天說明，成偉食品將投入新台幣逾10億元在台中擴大產能，並導入AI智能化網路雲端監控系統，以提升產品品質與製造效率。

投資台灣事務所發布新聞稿表示，成偉食品近年產能持續滿載，因此在109年申請根留投資方案後，再度選擇擴大投資布局。此次在台中的擴產規模超過10億元，產線將導入AI雲端監控系統，可進行故障預測、精度補償與自動設定參數，有助提升製程穩定度及食品安全水準，推動整體生產進入更智慧化的階段。成偉食品也規劃設置太陽能發電設施，以響應節能減碳政策。

投資台灣事務所指出，成偉食品主要生產餅乾、堅果、果凍等產品，旗下包括「盛香珍」、「NewChoice」、「TRIKO」等品牌。其中「盛香珍」是許多台灣人熟悉的老字號零食。成偉食品長期投入產品創新與品質控管，目前已建置20多條通過GMP認證的生產線，並成功將台灣零食外銷至全球30多國，在國內外市場皆具穩固地位。

投資台灣事務所統計，「投資台灣三大方案」截至目前，累計吸引1691家企業投資超過2兆5572億元，預估創造16萬1695個本國就業機會，其中「根留台灣企業加速投資行動方案」共有208家企業投資約6030億元，帶來2萬9152個就業機會，另有14家企業排隊待審。

經濟部表示，成偉食品此波擴投不僅展現企業深耕台灣的承諾，也象徵傳統食品產業加速邁向智慧製造，有助提升國內食品產業競爭力與國際能見度。