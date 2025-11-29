企業生日快樂／ESG連結保險本業 公勝保經全方位落實永續

公勝保經（6028）長期落實ESG永續精神，以行動實踐「不只保險，我們分享愛」的品牌理念，更推出健康促進、環境守護、關懷行動、低碳數位、人才賦能等五大策略主軸，深化推動企業永續，以具體行動守護保戶、同仁與夥伴、股東、社會及地球。

公勝保經從金融與非金融兩面向齊力實踐永續策略，將ESG連結保險本業，全方位展開並深耕永續行動，為強化公司永續治理，成立「永續發展小組」，由總經理擔任主委督導永續發展小組ESG專案執行成效，檢視公司永續經營及企業社會責任之履行情形。

在永續發展與科技創新方面，公勝保經連續三年自主出版永續報告書，2024年永續報告書首次取得第三方獨立保證，展現貫徹企業社會責任的堅定決心。並以科技賦能能落實低碳目標，2024年行動投保上線家數共20家，其中壽險行動投保使用率為83.1%，使用成效為業界的1.6倍；電子報聘使用率達83%、取得三張國際認證（ISO 27001資安認證、ISO 27701隱私認證、BS 10012個資認證），成為國內第一家通過英國標準協會（BSI）三個高規格管理系統國際標準認證的保經公司。

環境保護管理方面，公勝保經使用能源以電力使用為主，多用於公司營運及空調設備。為減少業務夥伴移動耗能，推動行動投保、遠距投保等低碳措施，亦鼓勵同仁搭乘公眾交通工具，減少交通往返所造成的溫室氣體排放。

與2023年相比， 2024年能源使用量上升的原因是公司拓展業務中心及平均溫度上升增加空調用電，導致能源使用量提升。公司將持續推動相關政策並逐步落實節能，鞏固綠色永續經營。

公勝保經也以行動投入社會關懷、藝文推廣、運動支持與環境永續四個公益面向，2025年共贊助38個公益團體，其中16個公益團體支持陪伴超過六年。公益總捐款金額逾1,100萬元，辦理82場志工活動，投入1,589志工服務人次，總時數超過6,600小時，較前一年成長七成，展現公益永續。

另外，公勝保經「公益撲滿」專案2021年啟動，至今邁入第五年，2024年聯手12家保險公司、公勝業務夥伴及保戶聯手打造公益撲滿，鼓勵零錢隨手捐給公益團體，亦針對捐款總額相對提撥加碼再捐30％，陪伴心路基金會、失親兒福利基金會、弘道老人福利基金會等，擴大專案影響力。馬年公益撲滿於2025下半年推動，持續串連各方資源，發揮企業使命與公益影響力。