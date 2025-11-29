企業生日快樂／公勝保經轉型升級 創造差異化

台灣壽險業2026年接軌IFRS17與ICS2.0，未來如何穩健經營成為一大挑戰，公勝保經（6028）董事長蔡聖威表示，未來不確定性因素仍多，但壽險業挑戰與機會俱在，將透過夥伴轉型與專業度提升，提供客戶全方位保障與財富管理規劃，走出「差異化」，並朝上櫃目標邁進。以下是專訪紀要：

問：公勝保經未來的經營藍圖？

答：近年來業務K型化的趨勢逐漸顯現，愈來愈多業績集中在少數人身上，台灣如今業務員人數約37萬人，平均一位業務員服務60幾位客戶，但若套用美國、新加坡的數據，平均一位業務員需服務370位客戶，台灣可能只需要約7萬名業務員，要成為少數人之一，就需要透過夥伴轉型與專業度提升，走出「差異化」。

公勝保經2020年開始推動轉型計劃，在培養專業一流人才與帶領夥伴永續成長方面，透過聚焦商品銷售策略、各類專業課程分群分眾，以及秉持「專業致勝」理念；2021年起首創「學習金幣」機制，針對超級業務夥伴、菁英會員及退休規劃專家等菁英人才，提供最高20萬元學習補助，完成特定專業課程或跨領域訓練者，可獲得額外3%至5%學習金幣等制度。

此創新人才發展模式已成功推動組織轉型，2024年學習金幣補助金額達2,526萬元，較2023年成長32.4%。

夥伴專業度提升則體現在人均產值大幅提升，公勝保經2024年的人均佣收也表現不俗，藉由系統化的轉型帶動公司營收逐年成長，公勝保經將持續朝上櫃的目標邁進。

問：台灣壽險業將在2026年接軌IFRS 17與ICS 2.0，要如何因應？

答：未來保險市場將專注於高合約服務邊際的商品，以長年期、高保障倍數的保單為主。2026接軌新制、亞資中心政策推動下，可望為保險市場帶來新的商品創新、打開財富管理市場；壽險業挑戰與機會俱在，保經公司更應提前洞悉時勢、規劃應變。

公勝保經要持續緊抓市場趨勢，從保險本業出發，為客戶提供全方位保障與財富管理規劃，滿足不同客戶需求。

問：希望打造何種品牌形象？

答：希望落實「不只是保險，我們分享愛」的企業理念，秉持四大價值觀－誠信正直、創新卓越、熱情積極及共享共好，透過三大發展方針，培養專業一流人才、提供高效數位服務、帶領夥伴永續成長，實現企業願是「成為金融產業最受信賴的標竿品牌」，落實企業使命，希望透過專業且完整的規劃幫助人們守護摯愛、創造身價、傳承財富，實現美滿豐盈的人生。

問：數位AI浪潮下，如何搶占先機？

答：2016年推出「GOGOBO」網路投保平台，成為國內最早一批取得網路投保執照的保經公司；2018年再推出「行動投保」，透過平板電腦協助業務員完成簽單，大幅簡化流程、節省時間，也象徵公司在數位效率上的初步護城河逐步成形。

今年參與壽險公會與中華民國保險經紀人商業同業公會推動的「行動理賠聯盟鏈暨數位身分驗證機制」試辦計畫。並完成保經業首件理賠申請案，象徵保險理賠服務數位化重大突破與里程碑，致力為客戶提供更便捷、高效的理賠體驗與服務。

此外，今年也與精誠資訊合作，導入Axway API管理平台（APIM），此次專案包含API設計規範、版本管理及授權策略的標準化與集中化實作。平台透過自動化監控與管理機制，實現即時流量分析、異常行為警示與效能監測，確保系統運作透明可控。集中化測試與CI／CD流程的導入，不僅降低重複開發與測試成本，更加速新功能部署及迭代周期。

此次合作使公勝保經成為國內首家建置標準化API管理與測試環境的保險經紀人公司，亦成為精誠在金融產業導入 APIM的代表性成功案例。