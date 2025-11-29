企業生日快樂／公勝保經 當客戶的Only One

2025年是壽險市場承先啟後的關鍵時刻，成立32年的興櫃公司公勝保經（6028）以穩健的步伐屢創佳績。公勝保險經紀人成立於1993年，是台灣保經界的先驅，核心理念以「以客為尊、福國利民、眾善聚集、利益眾生」16字箴言為經營基石，創造客戶、夥伴與公司三贏的正向循環。

公勝保經以成為金融產業最受信賴的標竿品牌為願景，卓越績效，2025年《中華徵信所》評鑑，保經業連續七年排名第一、企業經營績效混合排名從去年第583名挺進第274名，躍升500強企業；金融業經營績效排名從去年第65名晉升為第32名，在金融產業位居前50大。

內外並進 完善服務網絡

在一路發展過程中，公勝保經並非一帆風順，創辦人蔡文俊與妻子李雯蕙看好保險經紀人未來發展趨勢，並通過國家考試，成為國內首批保險經紀人，並於1993年創辦公勝保經，當時是從28坪小辦公室起家，只是沒想到在2003年被詐騙，引爆公司信用危機，大量員工離職，最終在眾人齊心協力下挺過難關，兒子蔡聖威也正式加入，幫助公司轉型。

蔡聖威於2018年接任公勝保經總經理，完成2019年興櫃目標，並於2025年接任董事長。在他帶領下，公勝保經繳出亮眼成績單，2024年每股純益達11.94元，配發8元現金股利、1元股票股利，為歷年最高。2025年前十月營收38.9億元，年增7.22％。

截至2024年底，公勝保經登錄保險業務人員超過5,300位，內勤員工人數約180人，全台完善服務網絡，設有29個營運據點。另外，在MDRT協會公布最新2025全球百大公司排行中，公勝保經MDRT會員申請人數為614人，為台灣保經業第一名、全球排名第32名，公勝保經更有103位菁英符合更高標準的COT會員資格。

在培訓策略上，公勝積極推動五大專業證照，截至2024年，RFC、RFA、RFP，AFP與CFP®等五大證照持證共計1,060人次。位居保經業界第一，顯示公勝保經人才培育與公司經營齊頭並進，內在積累與外在成長展現完美結合。

辦VIP講座 瞄準高端客群

人才培育方面，公勝保經很早就觀察到市場趨勢轉變，開始朝三大方向調整，蔡聖威指出，第一是「業務專業化」，因此有計畫地將透過系統化教育訓練，除原有醫療保障外，更將客群經營市場轉向財富傳承與退休規劃領域，搭配學習金幣與學習地圖，階段性輔導業務員轉型，也引進RFC與RFA等相關認證課程，提升財務規劃的專業能力，才能有效地提高客戶口袋占有率。

第二是「團隊菁英化」，朝業務團隊職能提升的方向前進，摒棄人海戰術的思維，因為有人力不代表有業績。提高培訓經費、搭配專業財務規劃證照輔導轉型與職場的升級，讓更優質的人才願意加入，有效提高人均業務產值。

第三是「客群高端化」，蔡聖威認為，開拓市場要先掌握客戶。公勝保經透過訪談開發客戶需求，引導客戶更重視身價、重視財富傳承，並在2025年成立「頂尖菁英部」與「頂尖會所」，透過實體優質場域，增加公勝保經業務夥伴與高端客戶的互動與接觸頻率。規劃豐富多元的VIP講座，內容涵蓋保險專業、稅負傳承、藝文活動，拉近與客戶的關係，搶攻客戶的心。

面對未來的挑戰與市場變化，蔡聖威說，希望將品牌高度提升至整個金融產業，核心在於「不是要成為Number One，而是要當客戶心中的Only One」，透過積極推動夥伴轉型，朝業務專業化、團隊菁英化、客群高端化努力，從家庭保障和個人儲蓄，提升至為客戶守護摯愛、創造身價、傳承財富的全方位財務管理定位，透過專業且完善的規劃，幫助人們實現美滿豐盛的人生。

公勝保經已做好準備成為一個讓所有員工、客戶、合作產壽公司引以為傲的企業品牌，實現「成為金融產業最受信賴的標竿品牌」企業願景。