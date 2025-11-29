遠傳、是方醫療展秀肌肉

資通訊業者積極跨足智慧醫療產業，遠傳電信（4904）、是方宣布下周參加台灣醫療科技展，秀智慧醫療解決方案。遠傳強打5G遠距診療平台、Cloud HIS雲端醫療資訊系統，是方強打智慧健康管理平台「是方i健康」。

2025台灣醫療科技展將於12月4日至7日登場，亞東醫院與遠傳攜手參展，以「AI x 5G智慧照護應用」，開啟全齡照護新世代，應用涵蓋遠距醫療、視訊門診、基層診所雲端HIS、精準醫療到國際醫療。遠傳展出5G遠距診療平台、Cloud HIS雲端醫療資訊系統、AI應用×醫療淨零×資安防護三大主軸。

遠傳5G遠距診療平台，從偏鄉醫療、緊急救護，延伸至居家長照與健康諮詢，讓醫療服務「跨距不斷線」；Cloud HIS雲端醫療資訊系統，瞄準全台上萬家基層診所，協助基層診所強化醫療流程效率；同時以AI應用、醫療淨零，資安防護，打造永續、安全的醫療環境。

遠傳強調，全台首創5G緊急救護，實現精準醫療與智慧照護，結合AI與數位整合服務，提供智慧化衛教服務，並優化醫療流程，提升醫療照護品質並解決醫療量能問題，共同提升國家健康競爭力。遠傳總經理井琪先前表示，耕耘多年，智慧醫療業務2026年可望發酵。

是方電訊近年受惠AI帶動IDC（網際網路資料中心）及雲端業務成長，積極布局智慧健康，智慧健康管理平台「是方i健康」，透過大數據分析及AI技術，打造個人化AI健康管理計劃；可整合運動、飲食、健康數據收集，進行智慧加值分析。