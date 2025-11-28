大同家庭日送逾百台iPad、再抽65吋電視 總座張松鑌盼打造下一個榮景

大同（2371）公司暨旗下關係企業日前於台北兒童新樂園盛大舉辦年度家庭日活動，活動特別規劃星光包場，並安排豐富的舞台表演、闖關遊戲及餐車，共吸引集團約5,400位同仁與眷屬共襄盛舉，參加人數創近年家庭日活動新高，展現集團強勁的凝聚力。

大同總經理張松鑌表示，很高興上任之初即有機會參與集團家庭日活動，同仁們在輕鬆愉快的氣氛中融合，互動充滿溫馨與愛。

他特別代表公司向長期做為同仁堅實後盾的眷屬表達謝意，強調因為有家人的愛與支持，讓同仁們得以全心全意地為公司效力，期許共同攜手前行，打造大同下一個榮景。

大同指出，今年家庭日以「大手牽小手同揪來企童」為活動主軸，特別選在老少咸宜的兒童新樂園舉辦，除無限暢玩的遊樂設施，現場也安排多項舞台活動、闖關遊戲與各式美食胖卡餐車。

此外，為增添活動趣味與驚喜，摸彩獎品超過600份，除了長期穩坐市占龍頭的自家產品大同電鍋外，更包含65吋4K QLED量子點聯網液晶顯示器、電扇、各式實用家電以及超過百台iPad等豐富大獎。