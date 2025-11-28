快訊

MAMA所有藝人全換一身黑！朴寶劍帶頭哀悼香港大火

台肥發布重訊 吳音寧婉拒擔任董事

聽新聞
0:00 / 0:00

大同家庭日送逾百台iPad、再抽65吋電視 總座張松鑌盼打造下一個榮景

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
大同公司暨旗下關係企業日前於台北兒童新樂園盛大舉辦年度家庭日活動，活動由財團法人大同股份有限公司職工福利委員會及財團法人大同聯合職工福利委員會主辦，特別規劃星光包場，並安排豐富的舞台表演、闖關遊戲及餐車。公司提供
大同公司暨旗下關係企業日前於台北兒童新樂園盛大舉辦年度家庭日活動，活動由財團法人大同股份有限公司職工福利委員會及財團法人大同聯合職工福利委員會主辦，特別規劃星光包場，並安排豐富的舞台表演、闖關遊戲及餐車。公司提供

大同（2371）公司暨旗下關係企業日前於台北兒童新樂園盛大舉辦年度家庭日活動，活動特別規劃星光包場，並安排豐富的舞台表演、闖關遊戲及餐車，共吸引集團約5,400位同仁與眷屬共襄盛舉，參加人數創近年家庭日活動新高，展現集團強勁的凝聚力。

大同總經理張松鑌表示，很高興上任之初即有機會參與集團家庭日活動，同仁們在輕鬆愉快的氣氛中融合，互動充滿溫馨與愛。

他特別代表公司向長期做為同仁堅實後盾的眷屬表達謝意，強調因為有家人的愛與支持，讓同仁們得以全心全意地為公司效力，期許共同攜手前行，打造大同下一個榮景。

大同指出，今年家庭日以「大手牽小手同揪來企童」為活動主軸，特別選在老少咸宜的兒童新樂園舉辦，除無限暢玩的遊樂設施，現場也安排多項舞台活動、闖關遊戲與各式美食胖卡餐車。

此外，為增添活動趣味與驚喜，摸彩獎品超過600份，除了長期穩坐市占龍頭的自家產品大同電鍋外，更包含65吋4K QLED量子點聯網液晶顯示器、電扇、各式實用家電以及超過百台iPad等豐富大獎。

大同 家庭 顯示器 iPad

延伸閱讀

高市早苗「台灣有事」說造成困擾？ 謝長廷：講這話的人惡毒

00961大換血…AI四天王進駐！成長動能全面升級「攻守更均衡」

台電老董喊電力設備缺貨到令人傻眼 東元、大同手握大筆訂單成大贏家

彰化縣國中小總量管制 確定解除大村國小、可望新增芳苑國中

相關新聞

OKmart明年起停收蝦皮境內包裹「不再當蝦皮倉庫」 僅保留跨境服務

OKmart 28日在官網宣布，將調整與蝦皮購物之物流合作模式，自2026年1月1日起，全台798間門市將停止提供蝦皮平...

補教老師被騙千萬一度想不開 房仲扮「救命繩索」幫忙脫困

詐騙橫行，桃園一位補教老師也受害，被騙逾千萬元，只好把房子拿去抵押借錢，但壓力太重，一度輕生。還好，旗下一位房仲熱心幫他...

SCFI運價指數終止連3跌 周漲幅0.69%

運價指數終止連3跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於28日出爐，指數上漲9.57點至1,403.13點，周漲...

俄烏協商有進展國際油價跌 下周汽柴油估最多降1角

因美國商用原油庫存增加，加上美國敦促俄烏協商取得進展，國際油價下跌。按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估12...

大同家庭日送逾百台iPad、再抽65吋電視 總座張松鑌盼打造下一個榮景

大同（2371）公司暨旗下關係企業日前於台北兒童新樂園盛大舉辦年度家庭日活動，活動特別規劃星光包場，並安排豐富的舞台表演...

政策壓抑11月房市卻回溫了 專家：市場這兩類人在買房

台灣房屋集團統計11月旗下門市交易量，各縣市買氣表現皆有起色，七都月增7.8%，年減4.9%，觀察各都表現，雙北、桃園、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。