政策壓抑11月房市卻回溫了 專家：市場這兩類人在買房

台灣房屋集團統計11月旗下門市交易量，各縣市買氣表現皆有起色，七都月增7.8%，年減4.9%，觀察各都表現，雙北、桃園、新竹、台中皆月增，其中又以桃園增37.5%最多，凸顯北台灣回溫力道較佳。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，AI發展暢旺，國發會預測今年GPT成長可望達6%，28日股市越過27,600點，普發現金可望帶動經濟表現熱絡，不過房市卻受到政策性抑制，今年價量表現疲弱，限貸令上路逾一年，市場回歸自用需求，加上年底傳統購屋季，目前房市主力以「非買不可的首購族」、「危機入市的置產族」為主。

根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」「購買房地產時機」指標為94.26點，較前月回升3.84點，代表民眾對房市可望擺脫先前觀望態度轉而重拾信心。

張旭嵐指出，相較於新青安時代的雨露均霑，2026年的房市則是兄弟爬山各自努力，具有重大建設的區域表現，較能吸引資金和目光，包括國際科技巨頭輝達（NVIDIA）和Google規劃設立總部的士林北投區，商辦和住宅都炙手可熱。

新北市淡水區也因為淡江大橋即將完工，以及低總價優勢，成為低迷房市中最能吸引小資目光的區域；桃園捷運綠線第一階段七站可望在明年底通車，更提升桃園的交通便利性，自住機能優勢。台積電（2330）中科1.4奈米先進製程新廠本月動工，預計2027年底前完成風險性試產；而國壽今年砸45.5億在南科積極購地蓋倉儲，對區域產業發展帶來鼓舞作用。

張旭嵐強調，房市政策抑制投機，鼓勵自用，因此未來購屋除了需考量自身財力，還須評估物件機能性，置產地緣性，以及長期持有效益。