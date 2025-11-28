年底購屋旺季、新青安房貸鬆綁 房市買氣小幅回升

永慶房產集團28日發布11月旗下門市交易量，全台月增3%、年增7%，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，年底購屋旺季來臨，加上政策略為鬆綁下，首購、換屋族群買氣回穩，自用當道，支撐整體房市交易動能，加上部分屋主願意讓利，促使成交更為順暢。

觀察七都，與10月相比，台北市月增2%，新北市月增3%，桃園市持平，新竹縣市量增6%，台中市月增8%，台南市與高雄市均成長1%。

陳金萍表示，年底傳統購屋旺季來臨，加上近期隨著房市政策鬆綁議題持續發酵，市場觀望氣氛轉淡，民眾看屋意願增加，原本就有意購屋的首購、換屋族群加快腳步看屋、詢價，自住需求轉趨穩定，且市場已逐漸向「買方市場」傾斜，為了加速成交，部分屋主願意調整售價，拉近與買方的價格認知差距，讓11月房市交易量較10月小增3%。

若與去年11月同期相比，全台房市交易量年增7%，台北市年增1%，新北市年增4%，桃園市年增7%，新竹縣市年減1%，台中市量增15%，台南市年增14%，高雄市則量增9%。陳金萍說明，去年11月受到銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制影響，整體交易低迷，使得比較基期相對偏低，而今年在政策鬆綁效應持續發酵下，首購族與換屋族穩定進場，帶動交易量年增7%。

陳金萍指出，觀察近期市況，政府政策支持首購、換屋等自住需求下，加上年底購屋旺季來臨，讓中古屋交易有回穩跡象，但整體信用管制、貸款審查仍偏嚴，讓整體交易量月增幅度都在5%內，顯示房市量能僅是小幅回穩，並未呈現爆量成長。

陳金萍補充，目前市場對於房價下跌已逐漸形成共識，市場情緒也轉向理性購屋，對於有自住需求且具備購屋能力的買方而言，只要物件符合需求，價格能有適度折讓，就有機會成交，因此，若賣方能把握市場氣氛，適度讓價將進一步支撐房市交易回升，因此，買賣雙方在價格上的博弈仍是後續交易量增減的關鍵。