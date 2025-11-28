快訊

OK超商宣布明年起停收蝦皮境內包裹 不再當「蝦皮倉庫」

中職／意外！徐基麟被放60人名單外 兄弟：財務、紀律問題以示警惕

燁輝12月盤價開平盤 並搭配多元方案

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

鍍面鋼品大廠燁輝（2023）28日以平盤開出12月的鍍鋅和烤漆鋼品內銷盤價；至於明年1月交貨的外銷報價也持平。該公司指出，全球鋼市依舊詭譎，下游保守觀望氣氛不減，將搭配多元方案，以期與下游共榮共利。

燁輝表示，美國政府歷經43天停擺後於本月重新「開門」，政府運作回歸正軌，最新非農就業數據雖優於預期，然而，失業率上升與薪資成長放緩前提下，各方預期聯準會將於12月再次降息，持續寬鬆貨幣有助於釋放資金，促進市場活絡。

鋼鐵供需方面，展望2026年，「美國對等關稅」重新建構全球供應鏈，市場氛圍已隱約看見隧道盡頭的曙光，邁入穩健復甦。世界鋼鐵協會預測報告表示明年全球鋼需對比今年將提升1.3%至17.72億噸。

另一方面中國大陸於供給端致力壓減粗鋼產能，據國統局發布10月粗鋼產量為7,200萬噸，連續4個月不足8千萬噸，今年產量可望低於10億噸，顯示去產能政策落實，有助穩定鋼市。

再者結束20屆四中全會後，「十五五規劃」藍圖逐漸成形，中國央行於11月25日展開人民幣1兆元MLF操作，率先以金融面挹注市場，以期活絡經濟，再配合各項建設與產業投資啟動，未來鋼需可期。

但國際情勢變化莫測，雖俄烏戰爭近日展開談判，地緣政治風險仍高。各國面對鋼鋁50%稅率高牆依舊聳立，明年歐盟CBAM上路在即、鋼鐵進口防衛措施加嚴，鋼市詭譎，下游觀望保守心態不減，市場充滿挑戰。

市場 鋼鐵

延伸閱讀

財部：民間投資公共建設 截至10月底簽約金額2246億

基隆自來水爆汙染水公司賠償方案出爐！受影響的每戶賠償3度

3個兆元人民幣等級消費領域 2027年成形

普亭：俄烏停戰協議尚未敲定最終版本 對談判持開放態度

相關新聞

OKmart明年起停收蝦皮境內包裹「不再當蝦皮倉庫」 僅保留跨境服務

OKmart 28日在官網宣布，將調整與蝦皮購物之物流合作模式，自2026年1月1日起，全台798間門市將停止提供蝦皮平...

OKmart今年鮮食成長5成 民生快消結合農易送EXPRESS業績翻倍

OKmart自去年8月起即聚焦鮮食升級與在地供應鏈整合，今年以來呈現亮眼成績，包括鮮食與餐食整體業績年增51%，顯示策略...

SCFI運價指數終止連3跌 周漲幅0.69%

運價指數終止連3跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於28日出爐，指數上漲9.57點至1,403.13點，周漲...

虹光集團大擴張 布局跨國資產、城市生活娛樂、企業商辦

虹光集團宣布啟動「三軌布局」策略，包含雅加達核心區服務式公寓的投資與翻修、台北大直與永康兩大據點的虹光 LIVE 餐飲休...

俄烏協商有進展國際油價跌 下周汽柴油估最多降1角

因美國商用原油庫存增加，加上美國敦促俄烏協商取得進展，國際油價下跌。按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估12...

補教老師被騙千萬一度想不開 房仲扮「救命繩索」幫忙脫困

詐騙橫行，桃園一位補教老師也受害，被騙逾千萬元，只好把房子拿去抵押借錢，但壓力太重，一度輕生。還好，旗下一位房仲熱心幫他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。